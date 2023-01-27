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Arka Sokaklar final mi oldu, bitti mi? Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Zafer Ergin’den açıklama

27.01.2023 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinin final yapıp yapmadığı merak ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan fenomen dizi Arka Sokaklar'ın bir süredir yeni bölümleri ekrana gelmiyor. Dizinin izleyicileri merakla yapılan açıklamaları takip ediyorlar. 27 Ocak Kanal D yayın akışında Arka Sokaklar'ın yer almaması akıllarda soru işaretleri oluşturdu. Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'den açıklama geldi. Peki, Arka Sokaklar final mi yaptı, bitti mi?

Arka Sokaklar final mi oldu, bitti mi? Arka Sokaklar ne zaman başlayacak? Zafer Ergin’den açıklama

Arka Sokaklar yeni bölümün ne zaman yayınlanacağı merak edilirken, 17 sezon boyunca dizide Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'den açıklama geldi. Zafer Ergin yaptığı açıklamada final iddialarına açıklık getirdi ve "Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi." diyerek gerçeği açıkladı.

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.
Snob Magazin'in haberine göre, usta oyuncu geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi.
Projede Rıza Baba karakteriyle fenomen olan Ergin, şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

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"Instagram'dan 'Sizi özledik' ve 'Ne zaman başlayacaksınız?' diye mesajlar geliyor" diyen Zafer Ergin "Bizim oyuncu olarak insana ve seyirciye saygımız var. Bize de, 'Kusura bakmayın şunun için bitti' demeleri lazımdı. Ayıptır. Finalin başka havası vardır. Arkadaşlar, 'Para almadan final bölümü' çekelim diyorlar." dedi.
Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.
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09:00 Neler Oluyor Hayatta?
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13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
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18:30 Kanal D Ana Haber
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22:30 Jumanji Vahşi Orman
00:30 Yargı

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