Arka Sokaklar final mi oldu, bitti mi? Arka Sokaklar yeni bölüm gelecek mi? Rıza Baba'dan final açıklaması

Kanal D'nin sevilen ve en uzun soluklu projelerinden biri olan Arka Sokaklar'ın yeni bölümleri heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz günlerde dizinin çekilerine 45 günlük bir ara verilmiş ancak bu sürenin uzatılması kararlaştırılmıştı. Şimdi ise 17 yıldır Rıza Baba karakterine hayat veren Zafer Ergin'in sözleşmesini feshettiği haberleri gündemde. Arka Sokaklar final mi oldu, bitti mi? İşte Rıza Baba'dan final açıklaması..

ARKA SOKAKLAR FİNAL Mİ OLDU, BİTTİ Mİ?

Arka Sokaklar dizisine Türker İnanoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle 45 gün ara verilmiş ancak bu ara daha sonra uzatılmıştı. Bu sebeple yapım şirketi Erler Film, ekipten iş bulanların ayrılabileceğini ve tekrar çekilirse oyuncuların yola devam edebiliceğini de belirtmişti.

Son gelen haberlere göre, dizinin Rıza Baba'sı Zafer Ergin projeye veda eden isim oldu. 17 yıldır Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba rolünü oynayan Zafer Ergin, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi.

Snob Magazin'in haberine göre, usta oyuncu geçtiğimiz eylül ayında 17'nci sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar dizisinin bittiğini söyledi.

Ergin Arka Sokaklar dizisi ile ilgili olarak şunları söyledi: "Dizinin bir anda bitmesi bizi üzdü ve şaşırttı. Keşke Türker İnanoğlu, hasta olmasaydı, devam etseydik. O da sonuçta yapımcı, kendince bir takım şeyler gördü herhalde, devam etmedi. Hayatımda ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Final yapmadan, şak diye bitti."

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜM GELECEK Mİ?

Ergin, "Tekrardan devam eder mi?" sorusuna, "Sizin gibi ben de merak ediyorum" yanıtını verdi.

