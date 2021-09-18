Arka Sokaklar'ın 596. bölüm fragmanı yayınlandı! Hüsnü'yü düğün telaşı sardı

Başrollerini Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh gibi isimlerin paylaştığı Arka Sokaklar dizisinin 596. bölüm fragmanı yayınlandı. Geçtiğimiz bölümde, Esra'yı babasından isteyen Hüsnü'yü, yeni bölümde düğün heyecanı sarıyor.

HÜSNÜ VE ESRA NİKAH MASASINA OTURDU

Arka Sokaklar'ın 595. bölümü, geçtiğimiz hafta seyircinin beğenisine sunuldu. Esra ve Hüsnü evlilik kararı alırken, Hüsnü, Esra'yı babasından istemek için yola koyuldu. Ancak ekip, kız isteme töreni düzenlediği için Hüsnü ile dalga geçti. Hüsnü, Arda ile birlikte Esra'yı babasından istedi. Nazike, Hüsnü ve Esra'nın bir an önce düğün yapması konusundaki baskılarıyla, çifti en sonunda nikah masasına oturttu. Ancak, nikah esnasında Hüsnü'yü öfkelendiren bir gelişme yaşandı.

İşte Arka Sokaklar'ın 596. bölüm fragmanı:

ARKA SOKAKLAR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Arka Sokaklar dizisi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte çalışan polis memurlarının özel hayatlarını ve meslekteki maceralarını konu alıyor.



