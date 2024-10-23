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Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz apar topar diziden gönderilmişti! Son hali ortaya çıktı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
23.10.2024 15:21
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Arka Sokaklar dizisinde ücret yüzünden sorun yaşayınca senaryoda bir hayli kötü durumu düşürülen Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz apar topar diziden gönderilmişti! Gelin Alp Kormaz'ın son haline bakalım...

Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz apar topar diziden gönderilmişti! Son hali ortaya çıktı

Arka Sokaklar dizisi yıllardır ekranda büyük bir beğeniyle izleniyor. Diziden Gamze Özçelik, Uğur Pektaş, Alp Kormaz gibi isimler de geçti. Şevket Çoruh ise yeni sezonla geri göndü.

Ancak dizide bir isim var ki gidişiyle herkesi çok üzdü. Evet; Arka Sokaklar'ın Ali'sinden bahsediyoruz.

dizisinde yıllarca rol aldıktan sonra ücret konusunda yapımcılarla anlaşamayan Alp Korkmaz diziden ayrılmaya karar vermişti. Alp Korkmaz, diziden ayrılma kararı alınca senarist önce Ali'yi, Pınar'ı aldatan bir adam haline getirmiş ve ardından kendisini bile göstermeden bir mayınla patlatıp öldürmüştü.

Arka Sokaklar dizisinden apar topar çıkartılan Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz sosyal medyada aktif olsa da ekranlardan uzakta.

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Başarılı isim tiyatro yapmaya devam ederken gözlerden uzak bir hayat da sürüyor. Dizide Ali'ye hayat veren Alp Korkmaz'ın son haline "Bu ne karizma", "Yıkılıyor adam", "Vay be abim yaşlandıkça daha da karizmatik olmuş" yorumları yağdı.

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Bazı fanlar ise Arka Sokaklar'a geri dön" yorumlarıyla başarılı oyuncuya özlem mesajları attı.

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Alp Korkmaz
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