Kızılcık Şerbeti'nden bomba 'sapık hoca' sahnesi! "Karnını aç okuyacağım" deyince...

Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Aliye Uzunatağan, Feyza Civelek, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Emrah Altıntoprak, Özge Özacar, Kaan Taşener ve Rahimcan Kapkap'ın yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisinde yeni fragman gündem oldu.

'Kızılcık Şerbeti'nin 73'üncü bölümünden yeni fragman yayınlandı. Dizinin yeni bölümü 25 Ekim Cuma günü izleyiciyle buluşacak.

Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i bu sefer 'cinci hoca'ya gitti. Sıklıkla Müge Anlı'nın programlarında ortaya çıkan sahte ve sapık hocalara gönderme yapan dizideki sahneler sosyal medyayı salladı.

Sahte hoca Görkem'e "Aç karnını okuyacağım" deyince Görkem hocanın sapık olduğunu anladı.

Görkem, "Ben senin yüzüne bakınca ne mal olduğunu anlamıyor muyum ya?" diyerek hocanın yakasına yapıştı.

O anları gören seyirciler "Görkem had bildiriyor", "Vay güzel sahne" yorumlarında bulundu.