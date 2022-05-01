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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan Ahmet Kural ve Murat Cemcir itirafı! "Benim payım var mıdır?"

01.05.2022 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban rolüne hayat veren oyuncu Özgür Ozan, konuk olduğu bir YouTube programında gündem yaratacak açıklamalarda bulundu. Özgür Ozan'ın, İşler Güçler dizisinin başrolleri Ahmet Kural ve Murat Cemcir hakkında söyledikleri duyanları şaşırttı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan Ahmet Kural ve Murat Cemcir itirafı! "Benim payım var mıdır?"

Özgür Ozan, Arka Sokaklar'daki Hüsnü Çoban rolü ile ekranların en tanınan simalarından biri oldu. 2012-2013 sezonunda yayınlanan İşler Güçler dizisinde halıcı rolünü oynayan Özgür Ozan'dan, Ahmet Kural ve Murat Cemcir itirafı geldi.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan Ahmet Kural ve Murat Cemcir itirafı!

"BENİM PAYIM VAR MIDIR?"

Bir YouTube programına konuk olan Özgür Ozan, 2006'da başlayan Arka Sokaklar dizisi hakkında konuşurken Ahmet Kural ve Murat Cemcir itirafıyla şaşırttı.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan Ahmet Kural ve Murat Cemcir itirafı!

"Ben kısmetliyim galiba o konularda." diyen Özgür Ozan, "Ahmet Kural'la Murat Cemcir'in İşler Güçler dizisinde bir rol oynadım Murat Cemcir'le Ahmet Kural oldu adamlar düşün yani 1 bölüm oynadım. Benim payım var mıdır yani o işte?" diye konuştu.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan Ahmet Kural ve Murat Cemcir itirafı!

"ARTIK HOLLYWOOD YOK"

Film, dizi, belgesel yapımlarını bünyesinde kapsayan dijital platformlar hakkında konuşan Özgür Ozan, "En son oynadığımız film bile benim hiç hayal edemediğim şeyler yani o zamanlar. Eskiden Hollywood'a gitmek için yabancı dil konuşman gerekiyordu. Şimdi ona gerek yok bu dijital platformlarla başka ülkelere gitme umut doğdu sana. Artık Hollywood yok, gerek yok. Yabancı dile de gerek yok." dedi.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan Ahmet Kural ve Murat Cemcir itirafı!

"BİR AKTÖR OLARAK DAHA NE KADAR İLERİYE GİDEBİLİRDİK?"

Konuşmalarına devam eden Özgür Ozan, "Gerçekten çok uzaktı bize. Bir aktör olarak daha ne kadar ileriye gidebilirdik ki yani? Burada sinemada, dizide bir yere gelebilirsin ki daha bakalım şu bitsin, başka dizilerde inşallah..." dedi. Yeni bir dizinin sinyalini veren Özgür Ozan'a, 626. bölümü çekilen Arka Sokaklar dizisi hakkında, "Biter mi sence?" diye soruldu. Ozan ise o soruya, "Bilmiyorum ya hem bitsin hem bitmesin istiyorum." yanıtını verdi.

Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ı Özgür Ozan'dan Ahmet Kural ve Murat Cemcir itirafı!

"NEREDEN YAKALARSAN YAKALA SEYREDİYORSUN DİZİYİ"

Arka Sokaklar dizisi hakkında kendisine yöneltilen, "Sence halen izlenebilir olmasının sebebi ne?" sorusuna yanıt veren Özgür Ozan, "Nereden yakalarsan yakala seyrediyorsun diziyi. Çok basit, kafa yormuyor, merak ediliyor, entrika yok. Biliyorsun ki bu adam suçlu, bunlar da iyi insanlar, bunu yakalayacaklar ama nasıl yakalayacaklar..." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Ahmet Kural Murat Cemcir
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