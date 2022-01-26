Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi

Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ela Yörüklü gibi isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisi, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri. Dizide canlandırdığı 'Mesut Komiser' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un eşi Özge Turnalı'ya bakın!

1973 yılında İstanbul'da doğan Şevket Çoruh, dolmuş şoförü bir baba ve terzi bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Aslen Artvinli olan ünlü oyuncu, ilk ve orta öğrenimini Üsküdar'da tamamladı. Liseyi Kartal'da okuyan Çoruh, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Çeşitli reklam filmlerinde rol alan Çoruh, pek çok tiyatro oyununda sahneye çıktı. 1996 yılında yer aldığı Köşe Kapmaca dizisiyle ekran macerasına adım atan başarılı oyuncu; Çiçek Taksi, Yılan Hikayesi, Ruhsar, Sultan Makamı gibi efsane yapımlarda kamera karşısına geçti. Anlat İstanbul, Çakallarla Dans, Anadolu Kartalları, Aile Arasında gibi filmlerde rol alan oyuncu, sinema ile bağını hiçbir zaman koparmadı.

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Şevket Çoruh, 1993-2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile evli kaldı. Çiftin, bu evlilikten Gülenay adında bir kız çocukları dünyaya geldi.

2018 yılında editör Özge Turna ile evlenen Şevket Çoruh, 2020 yılında ikinci kez babalığı tattı. Çoruh, kızıne eşinin soyadı olan 'Turna' adını verdi.

Şevket Çoruh'un eşi Özge Turna, güzelliğiyle görenleri büyüledi.



