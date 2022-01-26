MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi

26.01.2022 09:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2006 yılından beri yer aldığı Arka Sokaklar dizisinde 'Mesut' karakterine hayat veren ünlü oyuncu Şevket Çoruh, özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan isimler arasına yer alıyor. Çoruh'un gözlerden uzak bir yaşam süren eşi Özge Turna güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi

Kadrosunda Zafer Ergin, Özgür Ozan, Oya Okar ve Ela Yörüklü gibi isimlerin bulunduğu Arka Sokaklar dizisi, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu yapımlarından biri. Dizide canlandırdığı 'Mesut Komiser' karakteriyle izleyiciyi ekrana kilitleyen ünlü oyuncu Şevket Çoruh'un eşi Özge Turnalı'ya bakın!

1973 yılında İstanbul'da doğan Şevket Çoruh, dolmuş şoförü bir baba ve terzi bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi.

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi

Aslen Artvinli olan ünlü oyuncu, ilk ve orta öğrenimini Üsküdar'da tamamladı. Liseyi Kartal'da okuyan Çoruh, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi aldı.

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi

Çeşitli reklam filmlerinde rol alan Çoruh, pek çok tiyatro oyununda sahneye çıktı. 1996 yılında yer aldığı Köşe Kapmaca dizisiyle ekran macerasına adım atan başarılı oyuncu; Çiçek Taksi, Yılan Hikayesi, Ruhsar, Sultan Makamı gibi efsane yapımlarda kamera karşısına geçti. Anlat İstanbul, Çakallarla Dans, Anadolu Kartalları, Aile Arasında gibi filmlerde rol alan oyuncu, sinema ile bağını hiçbir zaman koparmadı.

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi

Özel hayatıyla gündeme gelmekten kaçınan Şevket Çoruh, 1993-2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile evli kaldı. Çiftin, bu evlilikten Gülenay adında bir kız çocukları dünyaya geldi.

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un gözlerden uzak eşine bakın! Güzelliğiyle büyüledi

2018 yılında editör Özge Turna ile evlenen Şevket Çoruh, 2020 yılında ikinci kez babalığı tattı. Çoruh, kızıne eşinin soyadı olan 'Turna' adını verdi.

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un gözlerden uzak eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Şevket Çoruh'un eşi Özge Turna, güzelliğiyle görenleri büyüledi.

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un gözlerden uzak eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un gözlerden uzak eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un gözlerden uzak eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh'un gözlerden uzak eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı8.5 saat uçakta mahsur kaldı! Uçağın içinden paylaştı
Türkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladıTürkiye'de ilk! İzmir'de deniz canlıları mumyalanıp sergilenmeye başladı
Şiddet iddiaları sonrası evine kapanmıştı! Kadın rolüyle geri dönüyorŞiddet iddiaları sonrası evine kapanmıştı! Kadın rolüyle geri dönüyor
Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi Şevket Çoruh
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

İstanbul'da önceki gece -43 derece ölçüldü!

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Hemen telefonu bırakın! Cinsel hayatınız tehlikede

Bir yıl sonra eşiyle aynı acı kaderi paylaştı, not bırakıp intihar etti! "Bir kere görse..."

Bir yıl sonra eşiyle aynı acı kaderi paylaştı, not bırakıp intihar etti! "Bir kere görse..."

CHP'li isim İmamoğlu'nun açıklaması sonrası özür diledi: Gerçekten utandım

CHP'li isim İmamoğlu'nun açıklaması sonrası özür diledi: Gerçekten utandım

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da kazan kaynadı! İstifası istendi ve takımdan ayrıldı!

Rusya'ya sert uyarı: Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek

Rusya'ya sert uyarı: Birçok Rus annenin oğlu eve dönemeyecek

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

Hastanenin ihmali mi var? Kardeş Girik'ten olay açıklama

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

5 dakikada kuaförden çıkmış gibi görünmek isteyenler için en güzel saç ürünleri

Şeffaf elbisesiyle yine cesurdu!

Şeffaf elbisesiyle yine cesurdu!

Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çıldırttı! "Seks partilerinden..."

Aşk iddiası Aygün Aydın'ı çıldırttı! "Seks partilerinden..."

Bülent Serttaş gayrimenkul zengini çıktı! Yatırımlarını ilk kez açıkladı...

Bülent Serttaş gayrimenkul zengini çıktı! Yatırımlarını ilk kez açıkladı...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.