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  4. Arka Sokaklar’ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh anne acısıyla sarsıldı! Annesine bu sözlerle veda etti

Arka Sokaklar’ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh anne acısıyla sarsıldı! Annesine bu sözlerle veda etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
29.10.2024 14:47
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Arka Sokaklar’a geri dönerek hayranlarını mutlu eden Şevket Çoruh annesinin ölümüyle sarsıldı. Başarılı oyuncu annesinin cenazesinden sonra yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Arka Sokaklar’ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh anne acısıyla sarsıldı! Annesine bu sözlerle veda etti

ArkaSokaklar’ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh annesinin vefatıyla sarsıldı.

Şevket Çoruh’un annesi Neriman Çoruh 82 yaşında vefat etti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Neriman Çoruh Sapanca Belediyesi Eski Başkanı Osman Nuri Erdoğan’ın da ablasıydı.

Şevket Çoruh annesini dün Üsküdar Bülbülderesi Camisi’nde öğlen vakti kılınan cenaze namazının ardından Bülbülderesi Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurladı.

YAKIN DOSTLARI YALNIZ BIRAKMADI

Bu zor gününde ünlü oyuncuyu yeniden kadrosuna döndüğü Arka Sokaklar ile yakında yeni 7. filmi vizyona girecek Çakallarla Dans film ekibi ve Ozan Güven başta olmak üzere çok sayıda oyuncu dostu yalnız bırakmadı.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da cenazeye katılarak Şevket Çoruh’a başsağlığı diledi.

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Şevket Çoruh annesinin, Yahya Kemal Beyatlı’nın Sessiz Gemi şiirini okuduğu videosunu yayınladı ve “Yüzbaşı Neriman 🙏… Seloya selam söyle” mesajını paylaştı.

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