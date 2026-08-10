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Büşra Pekin tatilde görüntülendi! Samimi halleri dikkat çekti

Verdiği kilolar ve yenilediği tarzıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren başarılı oyuncu Büşra Pekin yaz sezonunu Bodrum'da geçiriyor. Erkek arkadaşıyla yakalanan Pekin'in samimi halleri "Havada aşk kokusu var" dedirtti.

Büşra Pekin tatilde görüntülendi! Samimi halleri dikkat çekti

Geçirdiği estetik operasyonlarla sık sık gündeme gelen Büşra Pekin tatilide. Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Büşra Pekin, Bodrum Cennet Koyu’nda objektiflere yansıdı.

Ünlü oyuncu, bir erkek arkadaşıyla görüntülendi. İkili, botla plajdan ayrıldı.

Pekin ve gizemli erkek arkadaşı daha sonra tekneye geçti. İkilinin samimi görüntüleri dikkat çekti.

Büşra Pekin tatilde görüntülendi! Samimi halleri dikkat çekti 1

Keyifli vakit geçiren ünlü oyuncu ve erkek arkadaşının görüntüleri, “Aralarında aşk mı var?” sorusunu beraberinde getirdi. (Fotoğraflar: Gazetemagazin)

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Anahtar Kelimeler:
Büşra Pekin
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