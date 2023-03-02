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Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un eşi güzelliğiyle büyüledi! Bakana bir daha baktırdı

02.03.2023 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'da hayat verdiği Mesut Komiser karakteri ile büyük beğeni toplayan Şevket Çoruh diziye vedası ile hayranlarını üzmüştü. Yeni projelerle seyircisinin karşısına çıkmaya hazırlanan ünlü oyuncunun özel hayatı da merak konusu oldu. Şevket Çoruh'un eşi Özge Turna güzelliğiyle adeta herkesi büyüledi...

Arka Sokaklar'ın Mesut Komiseri Şevket Çoruh'un eşi güzelliğiyle büyüledi! Bakana bir daha baktırdı

Arka Sokaklar dizisinde 16 yıl boyunca hayat verdiği Mesut Komiser karakteri ile gönüllere taht kuran Şevket Çoruh özel hayatıyla gündeme gelmek istemeyen ünlüler arasında.

Şu sıralar yeni projeleri ile adını sık sık duyduğumuz Şevket Çoruh özel hayatını gözlerden uzak yaşasa da eşi güzelliğiyle bakana bir daha baktırıyor.

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Şevket Çoruh ilk evliliğini 1993-2004 yılları arasında meslektaşı Günay Karacaoğlu ile yaptı. Bu evlilikten 'Gülenay' adını verdiği bir kızı oldu.

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Ünlü oyuncu bu evliliğinin ardından tam 14 yıl sonra kalbinin kapılarını Özge Turna'ya açtı. Şevket Çoruh 2018 yılında yeniden dünya evine girdi.

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Bir dönem Star TV'de çalışan Özge Turna, duru güzelliği ile büyük beğeni topluyor.

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Sosyal medya hesabı gizli olan Özge Turna'da hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

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