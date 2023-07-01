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Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh 5 yıllık eşiyle düğün yaptı! Nikah memuru Müjdat Gezen oldu

01.07.2023 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Mesut Komiser rolüyle hafızalara kazınan Şevket Çoruh nikah tazeledi. Ünlü oyuncu 5 yıl önce evlendiği eşi Özge Turna ile düğün yaptı. Çiftin temsili nikahını usta oyuncu Müjdat Gezen kıydı.

Arka Sokaklar'ın Mesut'u Şevket Çoruh 5 yıllık eşiyle düğün yaptı! Nikah memuru Müjdat Gezen oldu

Çiçek Taksi, Yılan Hikayesi, Ruhsar ve Arka Sokaklar gibi ünlü dizilerde rol alan Şevket Çoruh, FOX TV'nin yeni dizisi Tetikçi'nin Oğlu'nda canlandırdığı İsko rolüyle ekranlara döndü. Daha önce bir evlilik yapan Şevket Çoruh şimdilerde Özge Turna ile evli. Çift düğün yaparak nikah tazeledi.

Oyuncu Şevket Çoruh ile Özge Turna 2018 yılında düğün yapmadan sade bir törenle dünyaevine girdi. Çiftin bu evliliklerinden Turna Çoruh isminde 3 yaşında bir çocukları bulunuyor.

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Arka Sokaklar'ın Mesut Komiser'i Şevket Çoruh 5 yıllık eşi Özge Turna ile nikah tazeledi.

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2018 yılında düğün yapamayan ve sade bir nikah töreniyle evlenen çift bu kez düğün yaptı.

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Giriş müziğini karadeniz şarkılarından seçen çiftin temsili nikahını oyuncu Müjdat Gezen kıydı.

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Çifti en mutlu gününde Arka Sokaklar ekibi de yalnız bırakmadı.

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