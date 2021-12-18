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Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı Zafer Ergin’den ayrılık sinyali! "Buraya kadarmış, bitti!"

18.12.2021 01:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Rıza Baba karakteriyle özdeşleşen Zafer Ergin’in diziye veda edip etmeyeceği merak konusu oldu. Arka Sokaklar 608. bölümde Rıza Baba, kendisini dinlemeyip Mesut'un peşinden giden ekibi hakkında şoke eden bir karar alarak ekibi dağıtıyor ve emekliliğini istiyor. Arka Sokaklar dizisinde Rıza Baba’nın böyle bir karar alması, Zafer Ergin’in diziden ayrılacağı yönünde söylentilerin çıkmasına neden oldu.

Kanal D’nin fenomen dizisi Arka Sokaklar’da sular durulmuyor. Arka Sokaklar yeni bölümde; Rıza Baba emekli olduğunu ve ekibin görevi tamamlandığını söylemesi dikkat çekti.

Başrollerinde Zafer Ergin, Özgür Ozan ve Şevket Çoruh'un yer aldığı Kanal D dizisi Arka Sokaklar aksiyon dolu sahneleriyle devam ediyor.

Rıza Baba dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube’de emniyet müdürü. Ekibin lideri, babası. Sezgileri, iradesi ve tecrübesiyle kendini mesleğine, ailesine, hayata adamış bir adam olarak izleyicilerin gönlünü kazandı.

AYRILIK SİNYALİ

Daha önce de emekli olacağını söyleyip bir süre dinlenen ve ekibe tekrar dönen Rıza Amir'in bu kez hem emekli olması hem de ekibi dağıtmak istemesi dikkat çekti.

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RIZA BABA EMEKLİ OLUYOR

Arka Sokaklar'ın Rıza Babası, "Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Gerekli işlemleri de başlattım orada. Ancak esas haber bu değil. Kaç yıldır emek verdiğimiz bu ekip artık görevini tamamlamıştır çocuklar" diyerek izleyenleri şaşırttı.

ARKA SOKAKLAR’DA RIZA BABA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Rıza Baba’nın diziden ayrılacağı ile ilgili bir açıklama yapılmadı. Arka Sokaklar’ın yeni bölümünde Rıza Baba ekibe, "Öncelikle ben emekli olmaya karar verdim. Gerekli işlemleri de başlattım orda. Ama esas haber bu değil. Kaç yıldır emek verdiğimiz bu ekip görevini tamamlamıştır çocuklar.’ diyor. Hüsnü, ‘Neden baba, sana mı bir yanlışımızı gördün?’ yanıtını veriyor. Rıza Baba, ‘Evet, gördüm. Her şeyin bir sonu var hayatta bu ekibinde sonu buraya kadarmış." diyor.


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Anahtar Kelimeler:
Arka Sokaklar dizisi
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