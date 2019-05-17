Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay aşkı buldu!

2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in küçük oğlu Tekin'i canlandıran oyuncu Onur Bay aradığı aşkı buldu.

10 yaşından bu yana ekranlardan tanıdığımız oyuncu, kız arkadaşıyla beraber yer aldıkları fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

Onur Bay, bu fotoğrafı da " Ve sana hitap ederken her şeyi unutuyorum... " notu ile yayınlamıştı.

Genç oyuncu kız arkadaşıyla beraber yer aldığı kareleri sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.



