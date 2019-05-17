MAGAZİN

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay aşkı buldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 17.05.2019 10:36 | Son Güncelleme

2000'li yıllardan bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i sevgilisiyle yer aldığı kareleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Arka Sokaklar'ın Tekin'i Onur Bay aşkı buldu!

2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Komiser'in küçük oğlu Tekin'i canlandıran oyuncu Onur Bay aradığı aşkı buldu.

10 yaşından bu yana ekranlardan tanıdığımız oyuncu, kız arkadaşıyla beraber yer aldıkları fotoğrafını Instagram hesabından paylaştı.

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Onur Bay, bu fotoğrafı da " Ve sana hitap ederken her şeyi unutuyorum... " notu ile yayınlamıştı.

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Genç oyuncu kız arkadaşıyla beraber yer aldığı kareleri sık sık sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşıyor.


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