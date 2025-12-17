İnci Taneleri yeni sezona bir türlü başlayamadı! İnci Taneleri ne zaman başlayacak, günü değişecek mi?

Kanal D’nin Yılmaz Erdoğan imzalı sevilen dizisi İnci Taneleri 44. bölümle sezon finali yapmıştı. Dizinin yeni sezonu heyecanla beklenirken yeni bölümler bir türlü başlamadı.

Kanal D yayın akışında yer almayan fenomen dizinin akıbeti ise tüm dizi takipçileri tarafından merak ediliyor. Peki, İnci Taneleri ne zaman başlayacak, günü değişecek mi?

AÇIKLAMA GELDİ

İnci Taneleri'nin yaratıcısı ve başrol oyuncusu Yılmaz Erdoğan konuya dair açıklama geldi. Yılmaz Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada; 'Halletmemiz gereken bazı Organize İşler var, biter bitmez İnci Taneleri'ne başlıyoruz' ifadelerini kullandı.

İnci Taneleri'nin yeni sezonu için bekleyiş sürerken YeniÇağ Gazetesi'nden Mehmet Şahincileroğlu, Halef ve Veliaht'ın perşembe günleri yayınlanmasının dizinin gününün değişmesine etki edebileceğini gündeme getirdi.

Geçtiğimiz sezondan bu yana pek çok değişikliğin yaşandığı TV ekranlarında İnci Taneleri için en uygun günün salı olabileceğini iddiaları gündemde.