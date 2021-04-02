Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanı | Zeliş, Giray'ın elinden kurtulacak mı?

Ekibimiz, ellerindeki adreslere baskınlar gerçekleştirirken, Halis'in tuzaklarının içine düşüyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanında; ekip, bombalı tuzaktan kurtuluyor. Bunların dışında Tekin, ablasının başına geleni kaldıramaz ve babasının silahını alarak Giray'ın peşine düşüyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanında Zeliş'in 2. kez sapık seri katil Giray'ın eline düştüğü görülüyor.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Giray'ın, Zeliş'e verdiği zarar başta Çoban Ailesi olmak üzere ekibi derinden sarsıyor. Rıza Baba, tüm ekibi Halis ve Giray’ın bulunması için seferber ediyor. Ekip, muhtemel adreslere baskınlar düzenliyor; ancak, Halis'in tuzaklarının içine düşüyor. Ekip, bombalı tuzaktan son anda kurtuluyor. Bu esnada Tekin, ablasının başına geleni kaldıramıyor ve tek başına hareket etmeye kalkıyor. Babasının silahını alarak Giray'ın peşine düşüyor. Kurduğu planı öğrenen Giray, olay yerinde olan Zeliş'in olduğu arabayı kaçırmayı başarıyor. Zeliş, 2. kez sapık seri katil Giray'ın eline düşüyor.