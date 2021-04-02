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Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanı | Zeliş, Giray'ın elinden kurtulacak mı?

02.04.2021 16:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar’da Giray'ın, Zeliş'e verdiği zarar, Çoban Ailesi olmak üzere ekibi derinden sarstı. Rıza Baba, ekibin hepsini Giray ve Halis’in bulunması için seferber ediyor. Peki Arka Sokaklar’ın bu haftaki bölümünde ne oluyor?

Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanı | Zeliş, Giray'ın elinden kurtulacak mı?

Ekibimiz, ellerindeki adreslere baskınlar gerçekleştirirken, Halis'in tuzaklarının içine düşüyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanında; ekip, bombalı tuzaktan kurtuluyor. Bunların dışında Tekin, ablasının başına geleni kaldıramaz ve babasının silahını alarak Giray'ın peşine düşüyor. Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanında Zeliş'in 2. kez sapık seri katil Giray'ın eline düştüğü görülüyor.

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Giray'ın, Zeliş'e verdiği zarar başta Çoban Ailesi olmak üzere ekibi derinden sarsıyor. Rıza Baba, tüm ekibi Halis ve Giray’ın bulunması için seferber ediyor. Ekip, muhtemel adreslere baskınlar düzenliyor; ancak, Halis'in tuzaklarının içine düşüyor. Ekip, bombalı tuzaktan son anda kurtuluyor. Bu esnada Tekin, ablasının başına geleni kaldıramıyor ve tek başına hareket etmeye kalkıyor. Babasının silahını alarak Giray'ın peşine düşüyor. Kurduğu planı öğrenen Giray, olay yerinde olan Zeliş'in olduğu arabayı kaçırmayı başarıyor. Zeliş, 2. kez sapık seri katil Giray'ın eline düşüyor.

Arka Sokaklar’ın yeni bölüm fragmanı | Zeliş, Giray'ın elinden kurtulacak mıı

ARKA SOKAKLAR'IN 583. BÖLÜMÜ

Ekip, Selin'i kaçıran sapık seri katil Giray'ı bulmak için annesi Nevbahar'ın evine gidiyor. Nevbahar, ekiple işbirliği yapmak istemez. Bunun ardından Nevbahar'a ve avukatına tutuklama emri çıkarıyor. Mesut ise Halis'i yakalamış, Giray'ın yerini bulmak için onu sorguya çekmiştir. İşler diledikleri gibi gitmez ve harekete geçen ekip, avukatı tutuklar. Nevbahar da teslim olmak istemez. Ekiple adamları çatışmaya başlar. Bu esnada Nevbahar, yerde bulduğu bir silahı Hüsnü'ye doğrultur. Hüsnü fark eder ve ondan evvel davranarak silahını çeker. Giray, annesini öldüren Hüsnü'ye karşı intikam almak ister. Zeliş'i ağına düşürerek Hüsnü'ye acıyı yaşatmak ister.


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Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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