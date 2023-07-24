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Arka Sokaklar'ın yeni sezon çekimleri başlıyor! Kadroya eski ekipten bir isim daha katıldı

24.07.2023 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'nin en uzun soluklu projelerinden biri olan Arka Sokaklar'ın akıbeti uzun zamandır merak ediliyordu. Final yapmayan ancak uzun süredir ekranda da yer almayan diziden sevindiren haber geçtiğimiz günlerde geldi. Yeni sezonda diziyi Kanal D İç Yapımlar'ın şirketi yapım DMedia'nın çekeceği açıklandı ve yeni sezon kadrosu belli oldu. Kadroya eski ekipten bir isim daha katıldı...

Uzun zamandır ekrana gelmeyen ve hayranları tarafından büyük bir ilgiyle beklenen Arka Sokaklar'ın yeni sezon çekimleri başlıyor. Dizinib yapım şirketi de değişti. Diziyi bu sezon Erler Film değil, D Media çekecek.

Kanal D'de 17 sezon boyunca seyirciyle buluşan fenomen dizi ekibinin yeni bölüm çekimleri için ağustos başında sete çıkması bekleniyor. Erler Film'de Türker İnanoğlu'nun sağ kolu olan Yılmaz Ekmekçi‘nin de danışmanlık yapacağı dizide Zafer Ergin, Özgür Ozan, Türker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Oğuz Peçe, Kerimhan Duman'ın yanı sıra Mustafa Üstündağ‘ın da anlaşma imzaladığı diziye eski ekipten bir oyuncu daha katıldı.

arka sokaklar 2

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Arka Sokaklar'ın avukat Başak’ı Perihan Ünlücan eylül sezonunda yine cuma gününde seyirciyle seyirciyle buluşacak.

AVUKAT BAŞAK

Böylece cuma günleri Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Ateş Kuşları‘nın reyting savaşına bir dizi daha katılmış olacak.

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