Arka Sokaklar'ın yeni sezon çekimleri başlıyor! Kadroya eski ekipten bir isim daha katıldı

Uzun zamandır ekrana gelmeyen ve hayranları tarafından büyük bir ilgiyle beklenen Arka Sokaklar'ın yeni sezon çekimleri başlıyor. Dizinib yapım şirketi de değişti. Diziyi bu sezon Erler Film değil, D Media çekecek.

Kanal D'de 17 sezon boyunca seyirciyle buluşan fenomen dizi ekibinin yeni bölüm çekimleri için ağustos başında sete çıkması bekleniyor. Erler Film'de Türker İnanoğlu'nun sağ kolu olan Yılmaz Ekmekçi‘nin de danışmanlık yapacağı dizide Zafer Ergin, Özgür Ozan, Türker İnanoğlu, Ozan Çobanoğlu, Oğuz Peçe, Kerimhan Duman'ın yanı sıra Mustafa Üstündağ‘ın da anlaşma imzaladığı diziye eski ekipten bir oyuncu daha katıldı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Arka Sokaklar'ın avukat Başak’ı Perihan Ünlücan eylül sezonunda yine cuma gününde seyirciyle seyirciyle buluşacak.

Böylece cuma günleri Kızılcık Şerbeti, Yalı Çapkını ve Ateş Kuşları‘nın reyting savaşına bir dizi daha katılmış olacak.

