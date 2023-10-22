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Arka Sokaklar'ın yıldızı İlker İnanoğlu annesi Filiz Akın'la hasret giderdi! O anlara beğeni yağdı

22.10.2023 21:58 | Son Güncelleme:
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Bir yıllık bir aradan sonra ekranlara geri dönen Arka Sokaklar dizisinin yıldız ismi İlker İnanoğlu annesi Filiz Akın'ı ziyaret etti. Set yoğunluğundan uzun süredir görüşemediklerini söyleyen ikiliye adeta beğeni yağdı.

Arka Sokaklar dizisinde Engin karakterini canlandıran İlker İnanoğlu ile annesi Filiz Akın sosyal medyadan yaptıkları bir paylaşımla gündem oldular. Filiz Akın'ın İnanoğlu'nun annesi olduğunu öğrenenler şaşkınlığını gizleyemedi.

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Sinemanın dört yapraklı yoncası olarak adlandırılan isimlerinden olan Filiz Akın, cuma akşamları ekrana gelen Arka Sokaklar efsanesinin yıldızı İlker İnanoğlu'nun annesi.

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"AYLARDIR GÖRÜŞEMEMİŞTİK"

Filiz Akın, Türker İnanoğlu'ndan olan oğlu İlker İnanoğlu ile olan karelerini paylaştı.

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Sosyal medyayı aktif kullanan Akın, oğluyla geçirdiği vakit için 'İstanbul’da “ Arka Sokaklar Dizisi”sinde oynadığı için uzunca bir ara ( aylardır) görüşememiştik. Hepimiz gibi canım sıkkın ama beni güldürünceye kadar uğraşması, yarın ( kemoterapiden çene kemiğim bibirine kaynadığından dolayı )zorca bir diş tedavim var onun için de moral oldu …' notunu düştü.

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İnanoğlu'nun annesine sarılarak 'Canım annem, bir tanecik annem' demesi oldukça beğenildi.

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Kulanıcılardan 'Ne kadar güzel Filiz hanım sevgiler saygılar sunarım', 'Harikasınız', 'Canımız Filiz akınımız severek izliyoruz filimlerinizi siz bitanesiniz' gibi yorumlar geldi.

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