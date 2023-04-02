Arka Sokaklar'ın yıldızı Pınar Aydın'ın son hali şaşırttı! Şöhreti elinin tersiyle itip bambaşka bir hayat seçti

Pınar Aydın, Arka Sokaklar dizisinde Rıza Soylu'nun kızı olarak hatırlansa da aslında ününü bir döneme damga vuran Akademi Türkiye adlı yarışmaya borçlu. Meral Okay, Pelin Akat, Pieter Snapper, Yüksel Aytuğ, Reha Muhtar, Özdemir Erkan ve Cem Ceminay'ın, sunuculuğunu yaptığı yarışmadan üçüncülükle ayrılan Pınar Aydın, Akademi Türkiye sonrası oyuncu olmayı tercih etti.

İlk rol aldığı proje 2005'te yayınalanan Savcının Karısı olan Pınar Aydın burada Yasemin karakterine hayat vedi. Daha sonra 2006 - 2008 yıllarında Arka Sokaklar dizisinde Pınar Soylu karakterini canlandıran ünlü isim; Kapalıçarşı, Kız Kaçıran, Akasya Durağı ve Bizim Okul gibi yapımlarda rol aldı.

ESKİ HALİNDEN ESER YOK

Pınar Aydın, 2015 yılında eski futbolcu Harun Ovalıoğlu ile evlendi. Gözlerden uzak evli ve mutlu bir yaşam süren Pınar Aydın'ın 2 çocuğu oldu.

Arka Sokaklar'ın yıldızı Pınar Aydın'ın son hali ise görenleri şaşırttı.

DEĞİŞİMİN BÖYLESİ

Şu an 41 yaşında olan ünlü oyuncu Giresun'da yaşıyor.

Pınar Aydın'ın sosyal medya hesabıyla karşılaşanlar onu tanımakta güçlük çekti.





