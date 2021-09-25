Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'un kızı görenleri şoke etti!

Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Şevket Çoruh'un, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Gülenay, annesine olan benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor. Gülenay Çoruh, annesi Günay Karacaoğlu'nın adeta kopyası! İşte Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun kızı Gülenay Çoruh:

Şevket Çoruh ve meslektaşı Günay Karacaoğlu, 1993 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin, 1997 yılında kızları Gülenay dünyaya geldi. Çoruh ve Karacaoğlu, 2004 yılında boşandı.

Şimdilerde Özge Turna ile evli olan Şevket Çoruh, geçtiğimiz yıl ikinci kez baba olmuştu.

Şevket Çoruh, ilk göz ağrısı Gülenay Çoruh ile sevgi dolu pozlarını sık sık Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.



