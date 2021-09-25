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Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'un kızı görenleri şoke etti!

25.09.2021 12:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde hayat verdiği 'Mesut' karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Şevket Çoruh'un kızı Gülenay Çoruh, görenleri şaşırtıyor. Şevket Çoruh'un meslektaşı Günay Karacaoğlu ile evliliğinden olan kızları Gülenay, annesine olan benzerliğiyle şoke etti.

Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'un kızı görenleri şoke etti!

Arka Sokaklar dizisinin yıldızı Şevket Çoruh'un, gözlerden uzak büyüttüğü kızı Gülenay, annesine olan benzerliğiyle görenleri hayrete düşürüyor. Gülenay Çoruh, annesi Günay Karacaoğlu'nın adeta kopyası! İşte Şevket Çoruh ve Günay Karacaoğlu'nun kızı Gülenay Çoruh:

Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'un kızı görenleri şoke etti!

Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'un kızı görenleri şoke etti!

Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'un kızı görenleri şoke etti!

Şevket Çoruh ve meslektaşı Günay Karacaoğlu, 1993 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin, 1997 yılında kızları Gülenay dünyaya geldi. Çoruh ve Karacaoğlu, 2004 yılında boşandı.

Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'un kızı görenleri şoke etti!

Şimdilerde Özge Turna ile evli olan Şevket Çoruh, geçtiğimiz yıl ikinci kez baba olmuştu.

Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'un kızı görenleri şoke etti!

Şevket Çoruh, ilk göz ağrısı Gülenay Çoruh ile sevgi dolu pozlarını sık sık Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.

Arka Sokaklar'ın yıldızı Şevket Çoruh'un kızı görenleri şoke etti!


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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi Şevket Çoruh
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