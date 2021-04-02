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Arka Sokaklar sapık Giray kimdir? Ceyhun Özkuş kimdir?

02.04.2021 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisinde Hüsnü Çoban'ın kızına saldıran Giray karakteri gündemin en merak edilen isimlerinden biri oldu. Hüsnü Çoban'dan intikam almak için kızı Zeliş'e saldıran sapık Giray karakterini canlandıran Ceyhun Özküş'un kim olduğu araştırılıyor. Peki, Ceyhun Özkuş kimdir ve kaç yaşında? İşte, Giray karakterini canlandıran Ceyhun Özkuş hakkında merak edilenler...

Arka Sokaklar sapık Giray kimdir? Ceyhun Özkuş kimdir?

Arka Sokaklar dizisi yeni bölümü ile ekranlara damga vurdu. Hüsnü Çoban'ın çatışma sırasında Giray'ın annesini vurmasının ardından Giray, Hüsnü Çoban'dan intikam almak için Zeliş'e saldırıda bulundu. Diziyi merak edenler Arka Sokaklar Zeliş'e ne oldu? sorusuna yanıt ararken Giray karakterini canlandıran Ceyhun Özkuş'un kim olduğu da merak ediliyor. Peki, Ceyhun Özkuş kimdir ve nerelidir? İşte, yanıtı...

CEYHUN ÖZKUŞ KİMDİR?

Arka Sokaklar Giray karakteri ile gündeme gelen Ceyhun Özkuş Ankara doğumludyr. Lise eğitimini Polatlı TOBB Fen Lisesi'nde tamamlayan Ceyhun Özkuş daha sonra Akdeniz Üniversitesi Sinema Bölümü'nden mezun olmuştur. Oyunculuğu ile dikkat çeken Ceyhun Özkuş aynı zamanda sosyal medyayı da aktif şekilde kullanıyor. Ceyhun Özkuş'un İnstagram hesabı "y.ceyhunozkus" şeklindedir.

ARKA SOKAKLARIN SON BÖLÜMÜNDE NE OLDU?

Zeliha, Giray’ın intikamının bedelini çok ağır ödemiştir. Zeliha uğradığı tecavüz sonrası kameraman Hamza ile birlikte hastaneye kaldırılır. Selin ve Mesut, Zeliha'nın başına gelenleri öğrenir. Hüsnü, o sırada Esra ile birlikte Gazi’de oturmaktadır. Mesut, arkadaşına bu haberi vermek yanına gider. Dünyası başına yıkılan Hüsnü hemen Zeliş'in yanına gider. Ancak, olanlardan babasını suçlu tutan Zeliş onu görmek istemez. Hüsnü Çoban ve tüm ekip ise Giray'ın peşine tüşer.

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Anahtar Kelimeler:
Kanal D Arka Sokaklar dizisi
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