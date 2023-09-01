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Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bugün mü? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 1 Eylül 2023 Kanal D yayın akışı

01.09.2023 15:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arka Sokaklar dizisi yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Bir süredir yayınlanmayan Arka Sokaklar dizisi 18. sezonuyla ekranlara dönüyor. Yeni oyuncu kadrosu ve 18. sezon tanıtımıyla dikkat çeken Arka Sokaklar dizisi merakla bekleniyor. Peki, Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bugün mü? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte 1 Eylül 2023 Kanal D yayın akışı...

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kanal D'nin rekortmen dizisi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara dönüyor.Yeni yüzlerinden dahil olduğu Arka Sokaklar 639. bölümü ile yayınlanmaya devam edecek. Peki, Arka Sokaklar 18. sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 639. bölümü bu akşam var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

Arka Sokaklar eski yayın günü ve saatinde yeni sezonda izleyiciler buluşacak. Arka Sokaklar'ın yeni sezonu 1 Eylül tarihinde saat 20.00'de başlayacak.

ARKA SOKAKLAR 18. SEZON

ARKA SOKAKLAR'IN YENİ OYUNCULARI KİMLER?

Arka Sokaklar'ın kadrosunda 4 yeni isim daha katıldı. Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alacak yeni isimler; Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı ve Sinem Reyhan Kıroğlu oldu.

ARKA SOKAKLAR 18. SEZON 3

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay

ARKA SOKAKLAR 18. SEZON 2

1 EYLÜL 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

13:00 - Gelinim Mutfakta

16:00 - Aşk-ı Memnu - TEKRAR

18:30 - Kanal D Ana Haber - CANLI

20:00 - Arka Sokaklar - YENİ SEZON

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