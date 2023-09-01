Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman, bugün mü? Arka Sokaklar yeni sezon ne zaman başlıyor? 1 Eylül 2023 Kanal D yayın akışı

Arka Sokaklar'ın yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Kanal D'nin rekortmen dizisi Arka Sokaklar yeni sezonuyla ekranlara dönüyor.Yeni yüzlerinden dahil olduğu Arka Sokaklar 639. bölümü ile yayınlanmaya devam edecek. Peki, Arka Sokaklar 18. sezon ne zaman başlayacak? Arka Sokaklar 639. bölümü bu akşam var mı? İşte konuya ilişkin detaylar...
Arka Sokaklar eski yayın günü ve saatinde yeni sezonda izleyiciler buluşacak. Arka Sokaklar'ın yeni sezonu 1 Eylül tarihinde saat 20.00'de başlayacak.
Arka Sokaklar'ın kadrosunda 4 yeni isim daha katıldı. Arka Sokaklar'ın kadrosunda yer alacak yeni isimler; Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı ve Sinem Reyhan Kıroğlu oldu.
Zafer Ergin, Özgür Ozan, Mustafa Üstündağ, Hasan Denizyaran, Cansu Fırıncı, Sinem Reyhan Kıroğlu, Perihan Ünlücan, Oğuz Peçe, Tunç Oğuz, Ali Haydar Çataltepe, Gizem Terzi, Özlem Çınar, Hülya Kalebayır, Elvan Dişli, Gaye Gürsel, Nazlı Tosunoğlu, Ecem Öz, Kerim Han Duman, Can Başak, Ada Baykal, Onurcan Sesli, Mustafa Efe Günay
13:00 - Gelinim Mutfakta
16:00 - Aşk-ı Memnu - TEKRAR
18:30 - Kanal D Ana Haber - CANLI
20:00 - Arka Sokaklar - YENİ SEZON