EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Arkadaş eş anlamlısı nedir? Arkadaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Arkadaş eş anlamlısı nedir? Arkadaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dil ve sahip olduğu kelimeler çevresel faktörlerden etkilenen bir yapıdadır. Bu yapısı sonucunda pek çok dille alışverişe girerek bünyesine yeni kelimeler eklemektedir. Zamanla bu kelimelerin anlamları birbirine yaklaşır. Benzer ya da aynı anlama gelen kelimeler ortaya çıkar. Bu kelimelerden biri olan arkadaş kelimesinin eş anlamı nedir?

Arkadaş eş anlamlısı nedir? Arkadaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dil kendini sürekli güncel ve dinamik tutar. Etrafındaki kültürlerden ve farklı dillerden hem etkilenmiş hem de onları etkilemiştir. Kelimeler aracılığıyla dilde alışveriş yapılır ve zamanla bu alıntı kelimeler dile yerleşir. Aynı zamanda halk dilinde de yaygın olarak kullanılan bazı kelimeler zamanla farklı anlamlara gelebilir. Böylece aynı anlama gelen farklı kelimeler oluşur. Bu tür sözcükler Türkçede yaygın olarak kullanılır. Farklı kelimelerin aynı anlama gelmesi, eş anlamlılıktır. Eş anlamlılığın çokça görüldüğü bir dilde kelime ve anlam zenginliğini de görürüz. Eş anlamlı kelimeler, farklı dillerden gelebilir ya da zaten dil içerisinde bulunan kelimelerden olabilir.

Başkan eş anlamlısı nedir? Başkanın eş anlamlısı kelimeler ve cümle içinde örnek kullanımBaşkan eş anlamlısı nedir? Başkanın eş anlamlısı kelimeler ve cümle içinde örnek kullanım

Arkadaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arkadaş kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. "Arka" kelimesine +dAş ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre arkadaş kelimesi "birbirine karşı sevgi ve anlayış gösteren kişilerden her biri, eş, yoldaş ve bir ortamda beraber bulunan kimselerden her biri" şeklindedir. Arkadaş eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:

  • Dost
  • Yoldaş
  • Yâren
  • Bacanak
  • Refik
Efsane eş anlamlısı nedir? Efsanenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımEfsane eş anlamlısı nedir? Efsanenin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Arkadaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Arkadaş kelimesi ve arkadaşın eş anlamlısı olan kelimeler günlük dilimizde sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelimenin eş anlamları ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

  • O güzel dostlukları zaman geçtikçe daha da kuvvetlenmişti.
  • Uzun aradan sonra memleketten dönmüş hemen eşiyle buluşup hasret gidermişti.
  • Kimsesiz geçen yıllar sonunda birbirlerine refik olmuşlardı.
  • Bu zorlu yolculukta yanına bir yoldaş arıyordu.
  • Tek kaldığı zamanlarda ona yarenlik ediyor, böylece birbirlerinin yükünü hafifletiyorlardı.
  • Sınavdan sonra bacanaklarıyla birlikte toplanıp çorba içmeye gittiler.
Düşünmek eş anlamlısı nedir? Düşünmek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanımDüşünmek eş anlamlısı nedir? Düşünmek kelimesinin eş anlamlısı ve cümle içinde örnek kullanım


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dilek eş anlamlısı nedir?Dilek eş anlamlısı nedir?
2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?
Bakan açıkladı! "Yüzde 80'i gerçekleşti"Bakan açıkladı! "Yüzde 80'i gerçekleşti"
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı nedir arkadaş eş anlamlısı

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

YKS ek tercih işlemi nasıl yapılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

2022 YKS ek tercih ücreti nereye yatırılır?

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

Anadolu Üniversitesi pedagojik formasyon programı!

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları!

2022 YKS boş kontenjanları ve taban puanları!

İlginizi Çekebilir

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Bakışlara aldırış etmedi! Sokak ortasında bikinisiyle yürüdü

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Dünyaca ünlü doktor meydan okudu! "Bunların hepsi yalan"

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Bu iç çamaşırlarıyla kendinizi çok rahat ve şık hissedeceksiniz!

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Dev köpekbalığının midesinden insan çıktı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Sürüklendikçe sürüklendi! Hava balonunda mahsur kaldı

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.