Arkadaş eş anlamlısı nedir? Arkadaş kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Dil kendini sürekli güncel ve dinamik tutar. Etrafındaki kültürlerden ve farklı dillerden hem etkilenmiş hem de onları etkilemiştir. Kelimeler aracılığıyla dilde alışveriş yapılır ve zamanla bu alıntı kelimeler dile yerleşir. Aynı zamanda halk dilinde de yaygın olarak kullanılan bazı kelimeler zamanla farklı anlamlara gelebilir. Böylece aynı anlama gelen farklı kelimeler oluşur. Bu tür sözcükler Türkçede yaygın olarak kullanılır. Farklı kelimelerin aynı anlama gelmesi, eş anlamlılıktır. Eş anlamlılığın çokça görüldüğü bir dilde kelime ve anlam zenginliğini de görürüz. Eş anlamlı kelimeler, farklı dillerden gelebilir ya da zaten dil içerisinde bulunan kelimelerden olabilir.

Arkadaş kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Arkadaş kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir. "Arka" kelimesine +dAş ekinin eklenmesiyle türemiştir. Türk Dil Kurumuna (TDK) göre arkadaş kelimesi "birbirine karşı sevgi ve anlayış gösteren kişilerden her biri, eş, yoldaş ve bir ortamda beraber bulunan kimselerden her biri" şeklindedir. Arkadaş eş anlamlısı olan kelimeler şu şekildedir:

Dost

Eş

Yoldaş

Yâren

Bacanak

Refik

Arkadaşın eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Arkadaş kelimesi ve arkadaşın eş anlamlısı olan kelimeler günlük dilimizde sıklıkla kullanılan kelimelerden biridir. Bu kelimenin eş anlamları ile ilgili örnek cümleler ise şu şekildedir:

O güzel dostlukları zaman geçtikçe daha da kuvvetlenmişti.

Uzun aradan sonra memleketten dönmüş hemen eşiyle buluşup hasret gidermişti.

Kimsesiz geçen yıllar sonunda birbirlerine refik olmuşlardı.

Bu zorlu yolculukta yanına bir yoldaş arıyordu.

Tek kaldığı zamanlarda ona yarenlik ediyor, böylece birbirlerinin yükünü hafifletiyorlardı.

Sınavdan sonra bacanaklarıyla birlikte toplanıp çorba içmeye gittiler.



