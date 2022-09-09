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Başkan eş anlamlısı nedir? Başkan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

09.09.2022 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede çok fazla kelime vardır ve kelime haznesi geniştir. Bu kelimelerin bazıları zaman içerisinde başka dillerden türetilerek dilimize geçmiştir. Bazı kelimelerse Türkçe kökenli kelimelerle çeşitli yollarla türetilmiştir. Farklı kelimelerin türemesi sonucunda aynı anlama gelen farklı kelimeler de olmuştur. Eş anlamlı kelimeler yazılışları ve okunuşları farklı olmalarına karşın anlam bakımından aynı kelimelerdir. Peki, başkan kelimesinin eş anlamı nedir?

Başkan eş anlamlısı nedir? Başkan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Başkan kelimesi Eski Türkçede "başġan" kelimesinden evrilmiştir. Başġan "reis, lider" anlamına gelir. Eski Türkçe "baş" kelimesinde +(g)An ekinin eklenmesiyle türemiştir. Eski kaynaklarda anlamı lider olarak geçen kelime tarihte ilk kez Dîvânu Lugâti't-Türk eserinde geçtiği bilinmektedir. Kaleme alınmadan önce ise günlük yaşamda kullanıldığı düşünülüyor.

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Başkan kelimesinin eş anlamı

Eski Türkçe kökenli olan başkan kelimesi, eski zamanlardan günümüze kadar hâlâ kullanılmaya devam eder. Günümüzde çoğunlukla önemli mevkiler için kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre başkan "bir topluluğun veya bir toplantının başında bulunan kimse, reis, bazı ülkelerde devletin başı" olarak tanımlanmıştır. Başkan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

  • Başbuğ
  • Reis
  • Reis bey
  • Ser
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Başkanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Başkan kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra siyaset, kulüp yönetimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Başkan eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

  • Bu takımın üst liglere çıkabilmesi için verdiği sözleri yerine getiren bir reise ihtiyacı var.
  • İş yerindeki reis bey(!) işin gelişmesinden ziyade gerilemesine neden oldu.
  • Burada bulunan herkes sanki kendi düşünceleri yokmuş gibi sadece serin söylediklerini tekrarlıyorlardı.
  • Haftaya yapılacak olan kamp için ser önceden herkese görev dağılımı yapıp çalışmalarını istemişti.
  • İkinci Davud Paşa'yı başbuğ eyleyip koydular saraya.
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