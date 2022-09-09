Başkan eş anlamlısı nedir? Başkan kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Başkan kelimesi Eski Türkçede "başġan" kelimesinden evrilmiştir. Başġan "reis, lider" anlamına gelir. Eski Türkçe "baş" kelimesinde +(g)An ekinin eklenmesiyle türemiştir. Eski kaynaklarda anlamı lider olarak geçen kelime tarihte ilk kez Dîvânu Lugâti't-Türk eserinde geçtiği bilinmektedir. Kaleme alınmadan önce ise günlük yaşamda kullanıldığı düşünülüyor.

Başkan kelimesinin eş anlamı

Eski Türkçe kökenli olan başkan kelimesi, eski zamanlardan günümüze kadar hâlâ kullanılmaya devam eder. Günümüzde çoğunlukla önemli mevkiler için kullanılan bir kelimedir. Türk Dil Kurumuna göre başkan "bir topluluğun veya bir toplantının başında bulunan kimse, reis, bazı ülkelerde devletin başı" olarak tanımlanmıştır. Başkan kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi:

Başbuğ

Reis

Reis bey

Ser

Başkanın eş anlamlıları ile örnek cümleler

Başkan kelimesi eski bir kelime olmasının yanı sıra siyaset, kulüp yönetimi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Başkan eş anlamlısı ile kullanılan cümlelere örnek verecek olursak:

Bu takımın üst liglere çıkabilmesi için verdiği sözleri yerine getiren bir reise ihtiyacı var.

İş yerindeki reis bey(!) işin gelişmesinden ziyade gerilemesine neden oldu.

Burada bulunan herkes sanki kendi düşünceleri yokmuş gibi sadece serin söylediklerini tekrarlıyorlardı.

Haftaya yapılacak olan kamp için ser önceden herkese görev dağılımı yapıp çalışmalarını istemişti.

İkinci Davud Paşa'yı başbuğ eyleyip koydular saraya.



