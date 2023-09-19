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Arkadaşını kömürlükte öldürdüğü iddiasıyla yargılanan sanık hakim karşısında

19.09.2023 11:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te bir apartmanın kömürlüğünde öldürdüğü arkadaşının cesedini parçaladığı iddiasıyla hakkında dava açılan 79 yaşındaki Sitrak K'nin yargılanmasına başlandı.

İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sitrak K. ve müşteki C.H.A. ile tarafların avukatları katıldı.

Duruşmada savunma yapan sanık Sitrak K, ölen kişiyle daha önce Aksaray ya da Topkapı'da tanıştığını belirterek, kimseyi öldürmeye gücünün yetmeyeceğini iddia etti.

Unutkanlık yaşadığını öne süren sanık, "Benim aklımda hiçbir şey kalmadı. Kimse kimseye vurmadı. O beni takip etti. Elinden kurtulamadım. Benim psikolojim bozuldu. Her şeyi unuttum." dedi.

Ölen kişinin para, bıçak ve cep telefonunu polise vermek için aldığını öne süren Sitrak K, ne yaptığını bilemediğini söyledi.

Müşteki C.H.A. ise sanıktan şikayetçi olduğunu ifade ederek, davaya katılma talebinde bulundu.

Müşteki Arslan'ın avukatlarından Yunus Aldanmaz, cinayetin gerçekleşmesinde üçüncü kişilerin olduğunu belirterek, soruşturmanın eksik yapıldığını öne sürdü.

Sanığın duruşmada sorulan sorulara yeterli cevap vermediğini ifade eden Aldanmaz, kimlerden yardım aldığının araştırılması gerektiğini belirtti.

"SANIK TAVUK BİLE KESEMEZ"

Müşteki avukatı Abdülhalim Sarı da sanığın yaşlı olduğunu ve tavuk bile kesemeyeceğini savunarak, delillerin karartıldığını iddia etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, müştekinin davaya katılma talebini kabul etti.

Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden heyet, HTS kayıtlarının incelenmesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki C.H.A, 26 Ekim 2022'de Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğüne babası Celal H. (65) hakkında kayıp başvurusunda bulunması üzerine çalışma başlatan polis, bu kişinin en son sanık Sitrak K. (79) ile Kocamustafapaşa'da bir adreste buluştuğunun belirlendiği anlatılıyor.

Araştırmalar sürerken sanık Sitrak K'nin kızının emniyeti arayarak babasının telaşlı bir şekilde evden ayrıldığını bildirmesi üzerine polis ekiplerinin evinde 31 Ekim 2022'de arama yaptığı aktarılan iddianamede, kömürlükte Celal H.'nin parçalara ayrılmış cesedinin bulunduğu kaydediliyor.

Adli Tıp Kurumu raporunda da dört çuval içerisinde bulunan ceset üzerinde yapılan incelemede, Celal H.'nin ölümünün kesici ve delici alet yaralanmasından kaynaklı olduğuna yer veriliyor.

İddianamede, sanık hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" ve "kişinin ölmesinden yararlanarak hırsızlık" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 5 yıldan 10 yıla kadar hapis isteniyor.

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