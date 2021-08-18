YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzurum
  4. Arkadaşının yaktığı kolonyayı söndürürken yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Arkadaşının yaktığı kolonyayı söndürürken yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

18.08.2021 15:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkadaşının yaktığı kolonyayı söndürürken yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Arkadaşının yaktığı kolonyayı söndürürken yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, arkadaşının cami avlusuna kolonya döküp yaktığı ateşi söndürmek isterken üzerine sıçrayan kolonyanın alevlenmesiyle yanan Emir Genç, Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Çayırköprü köyünde, yaz tatili kuran kursu için kuzenleriyle yaklaşık 5 gün önce camiye giden 10 yaşındaki Emir Genç, bir arkadaşının cami avlusunun çeşitli yerlerine kolonya döküp çakmakla yaktığını gördü.

Tehlikeli oyun nedeniyle çocuğu uyaran Genç'in kıyafetlerine de arkadaşının etrafa serptiği kolonya sıçradı.

Avludaki ateşi söndürürken kıyafetleri tutuşan ve yüzü ile boynu yanan Genç'in üzerindeki alevler, arkadaşları ve köydekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay sonrası kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Genç, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Halen tedavisi süren ve yaşadığı korkuyu unutamayan Genç, iyileşeceği günü umutla bekliyor.

Emir Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını belirterek, çocukların kolonya ve çakmakla oyun oynamamasını istedi.

Baba Ömer Genç de talihsiz olaya çok üzüldüklerini anlatarak, oğluyla yakından ilgilenen doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…Gelelim ben tatilde sadece yatmak istiyorum diyenlere…
Erzurum’da sağanak ve dolu etkili olduErzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu
Anahtar Kelimeler:
kolonya Erzurum

Erzurum Namaz Vakitleri 18 Ağustos Çarşamba

İmsak
03:49
Sabah
05:22
Öğle
12:24
İkindi
16:10
Akşam
19:15
Yatsı
20:42

Erzurum Nöbetçi Eczaneler18 Ağustos Çarşamba

Ağırman Eczanesi
Palandoken
Ada Eczanesi
Yakutiye
Aygün Eczanesi
Palandoken
Buğrahan Eczanesi
Aziziye
Tümünü Göster
Erzurum ECZANELER
Erzurum ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Antalya'daki orman yangınlarına müdahale eden Mardin itfaiye personeli yaşadıklarını anlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Antalyaspor-Göztepe maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Erzurum’da sağanak ve dolu etkili oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.