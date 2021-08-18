Arkadaşının yaktığı kolonyayı söndürürken yanan çocuk Erzurum'da tedaviye alındı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde, arkadaşının cami avlusuna kolonya döküp yaktığı ateşi söndürmek isterken üzerine sıçrayan kolonyanın alevlenmesiyle yanan Emir Genç, Erzurum Şehir Hastanesinde tedaviye alındı.

Çayırköprü köyünde, yaz tatili kuran kursu için kuzenleriyle yaklaşık 5 gün önce camiye giden 10 yaşındaki Emir Genç, bir arkadaşının cami avlusunun çeşitli yerlerine kolonya döküp çakmakla yaktığını gördü.

Tehlikeli oyun nedeniyle çocuğu uyaran Genç'in kıyafetlerine de arkadaşının etrafa serptiği kolonya sıçradı.

Avludaki ateşi söndürürken kıyafetleri tutuşan ve yüzü ile boynu yanan Genç'in üzerindeki alevler, arkadaşları ve köydekilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay sonrası kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesinde ilk müdahalesi yapılan Genç, Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi.

Halen tedavisi süren ve yaşadığı korkuyu unutamayan Genç, iyileşeceği günü umutla bekliyor.

Emir Genç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaşadığı olayın etkisinden kurtulamadığını belirterek, çocukların kolonya ve çakmakla oyun oynamamasını istedi.

Baba Ömer Genç de talihsiz olaya çok üzüldüklerini anlatarak, oğluyla yakından ilgilenen doktorlara ve hastane çalışanlarına teşekkür etti.

