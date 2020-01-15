YURTHABER
  4. Arkas Spor Antrenörü Hoag, Kanada Milli Takımı ile 2020 Tokyo vizesi aldı

Arkas Spor Antrenörü Hoag, Kanada Milli Takımı ile 2020 Tokyo vizesi aldı

İZMİR HABERLERİ  | 15.01.2020 17:45 | Son Güncelleme

Arkas Spor Antrenörü Hoag, Kanada Milli Takımı ile 2020 Tokyo vizesi aldı

İZMİR (AA) - Arkas Spor Antrenörü Glenn Hoag'un çalıştırdığı Kanada Erkek Voleybol Milli Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele etme hakkı kazandı.

2016 Rio Olimpiyatları'nın ardından Kanada Milli Takımı'ndaki görevini bırakan Hoag, geçen yıl tekrar takımın başına geçti.

Hoag yönetimindeki Kanada, Kuzey-Orta Amerika Olimpiyat Oyunları Eleme Grubu'nda Küba, Meksika ve Porto Riko'yu yenerek 2020 Tokyo Olimpiyatları vizesini aldı.

1992 Barcelona Olimpiyatları'nda sporcu olarak yer alan Hoag, Kanada ile 2016 Rio Olimpiyatları'nda ise antrenör olarak görev yaptı.

Hoag, yaptığı açıklamada, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda dünyanın en iyi takımlarına karşı en iyi performansı göstermeye çalışacaklarını belirterek, "İyi bir durumdayız, bence daha iyi bir seviyeye ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...'Hep ünlü olmak istiyordu' Annesi isyan etti! Selfie çekmek için...
İzmir’deki markette çok sayıda sahte bandrollü içki ele geçirildiİzmir’deki markette çok sayıda sahte bandrollü içki ele geçirildi
Ekrem Özdemir: "Mücadelemiz devam edecek"Ekrem Özdemir: "Mücadelemiz devam edecek"
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Antrenör Glenn Hoag Kanada Olimpiyat Voleybol

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kağıthane Belediyesinden, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı"

Kağıthane Belediyesinden, "Ferdi Amatör Spor Kulüplerine Ödül Programı"

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

İzmir'de 3 siyasi partinin il başkanı bir araya geldi

GÜNCELLEME - Konya merkezli 20 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

GÜNCELLEME - Konya merkezli 20 ilde FETÖ'nün TSK'deki yapılanmasına yönelik operasyon

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

Antalya'da dördüncü kattan düşen kişi öldü

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Erzincan'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı

Taksim Trio, Bursa'da konser verdi

Taksim Trio, Bursa'da konser verdi

İzmir Namaz Vakitleri 15 Ocak Çarşamba

İmsak
06:54
Sabah
08:21
Öğle
13:26
İkindi
15:58
Akşam
18:20
Yatsı
19:42

İzmir Nöbetçi Eczaneler15 Ocak Çarşamba

Serhat Eczanesi
Aliaga
Yeni Şakran Eczanesi
Aliaga
Balçova Eczanesi
Balcova
Yeni Umut Eczanesi
Balcova
Sağlık Eczanesi
Bayindir
Hülya Eczanesi
Bayrakli
Kızıl Eczanesi
Bayrakli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

Türkiye bu cinayetleri konuşuyor! İlk ifadesi ortaya çıktı

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir'deki peş peşe cinayetlerle ilgili yeni gelişme

İzmir’de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

İzmir’de jandarmanın huzur operasyonunda ceza yağdı

İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

İzmir'de devrilen hurda yüklü tırın sürücüsü öldü

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Aile Görünümlü Çete Operasyonu: 16 Gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.