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Arkas Spor, Efeler Ligi'ne Altekma maçıyla başlayacak

30.09.2022 12:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arkas Spor, Efeler Ligi'ne Altekma maçıyla başlayacak

İZMİR (AA) - Arkas Spor Erkek Voleybol Takımı, AXA Sigorta Efeler Ligi 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın diğer İzmir temsilcisi Altekma ile karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, sezona galibiyetle başlamak istediklerini belirtti.

Yeni sezonda tüm takımlara başarılar dileyen Özden, "Kadromuzu büyük ölçüde koruduk ve nokta transferlerle eksiklerimizi tamamladık. Altekma karşısında iyi oyun ve galibiyet hedefliyor, tüm İzmirli voleybolseverleri maça davet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Atatürk Voleybol Salonu'ndaki Altekma-Arkas Spor maçı yarın saat 16.00'da başlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
Voleybol Efeler Ligi Arkas Spor Altekma

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