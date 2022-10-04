Arkas Spor'un konuğu Tokat Belediye Plevne

İZMİR (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 2. hafta mücadelesinde Arkas Spor ile Tokat Belediye Plevne yarın İzmir'de karşılaşacak.

Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, yaptığı açıklamada, lige Altekma galibiyetiyle başladıklarını hatırlattı. Tokat Belediye Plevne karşısında da galip gelmek istediklerini belirten Özden, "Altekma’dan sonra Tokat Belediye Plevne’yi de mağlup etmek istiyoruz. Tüm İzmir seyircisini salona bekliyoruz." dedi.

Arkas Spor-Tokat Belediye Plevne maçı yarın saat 17.00'da Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanacak.

