Arkasspor'un vazgeçilmezi Glenn Hoag

İzmir ekibiyle iki kez Efeler Ligi şampiyonluğu, bir kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Kanadalı antrenör, 2011'de CEV Challenge Kupası'nda ikincilik yaşattığı Arkasspor'u 2012'de Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'a taşıyarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Arkasspor'la birlikte Kanada Erkek Voleybol Milli Takımı'nı da çalıştıran Glenn Hoag, mavi-beyazlı kulüple yeni sezonda da yola devam edecek.

Koronavirüs pandemisi sürecinde İzmir'den ayrılmayan Glenn Hoag'un Arkasspor'la özdeşleştiğini ifade eden basın sözcüsü Uğur Özden, "Glenn Hoag güvendiğimiz, genç nesilleri yetiştirmek için çaba harcayan ve altyapıya önem veren, teknik bilgisi yüksek, dünyadaki sayılı antrenörlerden biri. Kendini kulübüne adayan bir isim. Kendisi tüm voleybol camiasında takdir kazanmış bir teknik direktör" yorumunu yaptı. Salgın nedeniyle ligin tescil edilmesi üzerine geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Arkasspor, 2021'de ülkemizi 9'uncu kez Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.

(DHA)



