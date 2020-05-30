Arkasspor'un vazgeçilmezi Glenn Hoag

İzmir ekibiyle iki kez Efeler Ligi şampiyonluğu, bir kez de Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşayan Kanadalı antrenör, 2011'de CEV Challenge Kupası'nda ikincilik yaşattığı Arkasspor'u 2012'de Şampiyonlar Ligi'nde Final-Four'a taşıyarak Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdi. Arkasspor'la birlikte Kanada Erkek Voleybol Milli Takımı'nı da çalıştıran Glenn Hoag, mavi-beyazlı kulüple yeni sezonda da yola devam edecek.
Koronavirüs pandemisi sürecinde İzmir'den ayrılmayan Glenn Hoag'un Arkasspor'la özdeşleştiğini ifade eden basın sözcüsü Uğur Özden, "Glenn Hoag güvendiğimiz, genç nesilleri yetiştirmek için çaba harcayan ve altyapıya önem veren, teknik bilgisi yüksek, dünyadaki sayılı antrenörlerden biri. Kendini kulübüne adayan bir isim. Kendisi tüm voleybol camiasında takdir kazanmış bir teknik direktör" yorumunu yaptı. Salgın nedeniyle ligin tescil edilmesi üzerine geride bıraktığımız sezonu ikinci sırada tamamlayan Arkasspor, 2021'de ülkemizi 9'uncu kez Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek.
(DHA)
Galatasaray bombayı patlatıyor
İşte Beşiktaş'ın istediği forvet
Fenerbahçe'de ayrılık iddiası
G.Saray'ın genç yıldızı Barcelona'ya transfer oldu!
F.Bahçe ile adı anılan Tuncay Şanlı'dan açıklama
Ahmet Nur Çebi sahaya indi
Dortmund'da sakatlık şoku!
Kokainli fuhuş partisinde yakalandı!
Nihat Özdemir ameliyat oldu
12 yıllık başkan görevini bıraktı
İtalya Serie A'nın başlama tarihi açıklandı!
Süper Lig devi transferde bombayı patlattı!
İdmanda 'Uğurcan Çakır' şov!
Yıldız futbolcu yere tükürdüğüne pişman oldu!
Okuyucu Yorumları 0 yorum