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Arkeologdan örnek davranış

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 16.08.2020 10:46 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan tarihi Zerzevan Kalesinde bir süre arkeolog olarak çalışan Sadık Yasin, örnek bir çalışmaya imza atarak Diyarbakır sokaklarında başlattığı kampanya ile yoksul insanlara yardım elini uzatıyor.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde bulunan tarihi Zerzevan Kalesinde bir süre arkeolog olarak çalışan Sadık Yasin, örnek bir çalışmaya imza atarak Diyarbakır sokaklarında başlattığı kampanya ile yoksul insanlara yardım elini uzatıyor. Yardım köşesi adı altında bir kampanya başlatan Yasin, erzak ve gıdaların ihtiyaç sahipleri tarafından alınmasını sağlıyor.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi Koşuyolu Caddesi Koşuyolu Parkı karşısında duvar dibinde yardım köşesi diye bir tabela asan Yasin, ihtiyaç sahiplerinin buradan ihtiyaçlarını karşılamasını sağlıyor. Yardım köşesine erzak ve gıda bırakan Yasin, ihtiyacı olanların buradan almasını sağladı. Kendisinin de çocukluğunda sokaklarda mendil satarak ayakları üzerinde durarak okul okuduğunu, bu yıllara bu şekilde geldiğini belirten Yasin, "Biz Diyarbakır’a gelen turistlerin peşinden gider onlara Diyarbakır’ı bilmedikleri tarihi yerleri gezdirir harçlığımızı alırdık. Şimdi ise bu yardım kampanyasını başlattık. Hem kendi imkanlarımızla hem de başka hayırseverlerin desteği ile yardım köşemize erzak ve gıda koyuyoruz. İhtiyacı olan ihtiyacı kadar buradan alabilir" dedi.

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