Armağan Çağlayan'a katılan Rüzgar Erkoçlar cinsiyet değiştirme sürecinde çalıştığı işleri anlattı

Rüzgar Erkoçlar’ın cinsiyet ve adı da dahil olmak üzere hayatındaki her şeyi değiştirmeye karar vermesinin üzerinden 9 yıla yakın zaman geçti. Çalıştığı fırında yerleri paspaslarken görüntülenen ve o günden sonra magazin gündeminden düşmeyen Erkoçlar, merak edilenlerini anlattı.

Son yıllarda DJ'lik yapan Rüzgar Erkoçlar oyunculuk yapamadığı dönemde ise fırıncılık, parti evinde balon şişirme, call centercılık, prodüksiyon işi gibi işler yaptığını da ifade etti. Erkoçlar ileride kendi dövme stüdyosunu açmak ve oyunculuğa da devam etmek istediğini söyledi.

Tuğba Beyazoğlu ile mutlu bir birliktelik sürdüren Erkoçlar, yıllar sonra duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Bütün yaşadığım süreç strateji üzerine kurulu değildi. Şu an yaşadığım dönem de aynı şekilde… 2020 dünyaca koronayı yaşadık. Sinema filmi ve DJ’lik yapıyordum mekanlar kapalı olduğu için çok çıkmıyorum. Avrupa yakasındaydım, Anadolu yakasına taşındım.

"HAYATA TUTUNMAYA ÇALIŞIYORDUM"

Ameliyat sonrası bir sabah bir sürü telefonla uyandığım bir güne başladım. Sudan çıkmış balığa döndüm. Ne yapacağımı bilemedim, çok fazla üzerime gelindiğini düşünüyorum. Onların tarafından bakarsak da çok güzel magazin malzemesi olarak gözüküyorsun. Sonradan aralarından çok yakın dostlarım oldu. Benim haberimi yapmak istemeyip işi bırakanlar olmuş bunları duydum. Ben o an öyle bir şeyin içerisindeydim ki… Kendimle ilgili çok radikal karar almıştım. Ameliyatlarım sürüyordu bir yandan da hayata tutunmaya çalışıyordum. İş yerini ilanda gördüm, başvuru yaptım, dükkan sahibi de beni tanımadı. Bana ayrıcalık yapılmasını istemiyordum, günde 15 saat çalıştım. Üç dört ay çalıştım orada, bir magazinci abimiz kötü niyetinden değil ‘helal olsun ekmeğini taştan çıkarıyor’ gibi bir açıklama yaptı. Bulunduğum bölgeyi de söyledi o zaman insanlar gidip gelmeye başladı dükkana ama ben anlamadım ilk başlarda…

Patronum ‘buralar çok kirlendi, siler misin’ dedi. Tam da paspas yapıyordum, karşıda magazin ordusunu gördüm. Ne yapacağımı şaşırdım, ‘içeri mi kaçsam’ diye düşündüm. Beni o dönem rahat bırakmadılar. Daha önce magazinle geçen bir hayatım yoktu, oyuncu olduğum zaman setten işe, işten eve geliyordum.

"BEN YAŞAMAYI SEÇTİM"

"10 yaşımdan beri ben bu sektörün içerisindeyim" diyen Erkoçlar cinsiyet değiştirme sonrası zor günler yaşadığını ifade ederek mesleğini yapamadığını da söyledi. Erkoçlar yaşadığı duyguyu şöyle anlattı:

"Bu karar; gidip saçını boyatmak, estetik yaptırmak gibi bir şey değil. Şöyle düşünün kolun kangren oldu. Kolunu kestirmeyi mi düşünürsün, ölmeyi mi? Artık bıçak kemiğe dayanmıştı. Bir şeyler yapmak zorundaydım, ben yaşamayı seçtim. Kendimi bildim bile bu şekilde hissediyordum. Bu dönem yorucu oldu tabii ki çok zor. Bu süreç herkes için çok zordu. 19 yaşımda oyunculuk yaptığım için kendim ayrı eve çıktım. İzin günlerimi de ailemle geçiriyordum. O dönem bana sorulduğunda ‘aileniz yanında mıydı’ yanımda desem kime göre neye göre… Onları da kırmak istemiyorum ama ameliyatların çoğunda yakın arkadaşlarım vardı."



