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Armağan Çağlayan'dan Meral Akşener yorumu! "Olan Ersan Şen'e oldu"

06.03.2023 15:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener geçtiğimiz günlerde zehir zemberek açıklamalarda bulunmuştu. Son dakika gelişmesinde Akşener’in altılı masaya döndüğü açıklandı. Armağan Çağlayan bu gelişmeye kayıtsız kalamadı ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Çağlayan’ın "Ersan Şen gibi ortada kaldım" paylaşımı binlerce beğeni aldı.

Armağan Çağlayan'dan Meral Akşener yorumu! "Olan Ersan Şen'e oldu"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bugün yapılacak olan Millet İttifakı toplantısına katılmayacağı açıklanmıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın ziyaretinin ardından Akşener’in toplantıya katılacağı duyuruldu. Bu duyurunun ardından ünlü sunucu Armağan Çağlayan sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

"Olan Ersan Şen'e oldu. Adamla bir görüşselerdi bari" diyen Çağlayan, "Yalnız karambole geldi. Hala Ali Koç beni aramadı. Forvet olacaktım. Ben de Ersan Şen gibi ortada kaldım" dedi.

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Ünlü ismin takipçileri "Çok yazık", "O da gelsin", "Sesli güldüm", "Bu iyiydi", yorumlarında bulundular.

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Çağlayan daha önce yaptığı paylaşımda "Ali Koç ararsa Fenerbahçe'ye forvet olurum! Net!" demişti.

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