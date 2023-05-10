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Armağan Çağlayan bir kilo balığa ödediği paraya isyan etti! ''Hepimize yazık...''

10.05.2023 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yer aldığı projelerle yıllardır adından söz ettirmeyi başaran ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan bir kilo barbun balığına ödediği paraya sosyal medya hesabından isyan etti. Çağlayan "Adamı dalga geçtiğini düşündüm ama geçmiyormuş. Hepimize yazık, 1 kg balık yarım milyar." sözleriyle dikkat çekti.

Armağan Çağlayan bir kilo balığa ödediği paraya isyan etti! ''Hepimize yazık...''

YouTube'da yaptığı programlarla son dönemde adından sık sık söz ettiren ünlü sunucu ve yapımcı Armağan Çağlayan sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri. Çağlayan yaptığı son paylaşımla yine dikkat çekti.

1 kilo barbun balığına 500 TL ödeyen Armağan Çağlayan sosyal medyadan adeta isyan etti. Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

''1 KİLO BALIK YARIM MİLYAR''

"Az evvel 1 kilo Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç kira diye sormadım. Ama 1 kilo balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık'ta. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı 500 TL deyince, 'bırak dalga geçmeyi' dedim. Ama dalga geçmiyormuş. Hepimize yazık, 1 kilo balık yarım milyar! Yuh! Çüş!"

armağan çağlayan

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