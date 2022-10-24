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Armağan Çağlayan'dan 'İhsan Hala' açıklaması! "Beni kandırdı" demişti

24.10.2022 10:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçimini sağlamak için Manisa'da evlere temizliğe giden, fenomen 'İhsan Hala' olarak da bilinen trans Ali İhsan Çolak, ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulunarak "Beni kandırdı" demişti. Armağan Çağlayan, kendisine gelen tepki üzerine olayın iç yüzünü anlattı.

Armağan Çağlayan'dan 'İhsan Hala' açıklaması! "Beni kandırdı" demişti

Caner Toygar'la 'Bla Bla Şov'a katılan ünlü fenomen 'İhsan Hala', Armağan Çağlayan hakkında bomba iddialarda bulunmuştu.

Çolak, maddi yönden zor günler geçirdiğini ve Armağan Çağlayan tarafından programa gelmesinin karşılığında, evinin kirasını ve yol masraflarının karşılanacağının sözünün verildiğini açıklamıştı.

"BENİ KANDIRDILAR"

'İhsan Hala', programdan sonra hiç bir şekilde yardımcı olunmadığını söylerken, 'Programa gelmek için 3000 lira masraf yaptım. Beni kandırdılar. Armağan Çağlayan’a hakkımı helal etmiyorum." demişti.

SUSKUNLUĞUNU BOZDU!

Konu hakkında bir takipçisinin yorumu üzerine suskunluğunu bozan Armağan Çağlayan, olayın iç yüzünü anlattı.

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Sosyal medyada bir takipçisinin, "Armagan Bey sizi çok seviyorum ama İhsan Hala'ya neden yardim etmediniz. Borç para almış, sizin programınıza gelmiş. En cok izlenende o oldu bu programda" yorumu üzerine suskunluğunu bozdu.

HESAP NUMARASI DA VERMEDİ PTT'Yİ DE İSTEMEDİ

" Bir yıllık kirasını ödemek için banka hesap numarası istedik. Bankaya yollamayın dedi. O zaman PTT ile yollayalım dedik. PTT olmaz dedi. Ben size bir arkadaşımın hesabını vereyim oraya yollayın dedi. Açıkçası tanımadığım bir kişinin hesabına para yatırmak doğru gelmedi. Ne bileyim o hesap sahibi kim? Ne iş yapar? Hesap numaranı yolla parayı yollayalım dedik, hesap numarası gelmedi. Ayrıca biz programa bir vaad karşılığı da çağırmadık kendisini. Programda anlattıklarından sonra, ben dedim kitabı ödeyeyim diye. Ama asla ne banka hesap numarası verdi ne de PTT havalesi kabul etti.

ÖZEL VİTO İLE EVİNDEN ALINDI

Ayrıca da kendisini özel VİTO ile çekime köyünden getirttikleri VİTO’nun parası da prodüksiyon tarafından ödendi.

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