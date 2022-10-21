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'İhsan Hala'dan Armağan Çağlayan hakkında şok iddia! "Beni kandırdı"

21.10.2022 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçimini sağlamak için Manisa'da evlere temizliğe giden, fenomen 'İhsan Hala' olarak da bilinen trans Ali İhsan Çolak, ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Caner Toygar'ın Youtube kanalına katılan 'İhsan Hala', Armağan Çağlayan'ın kendisini kandırdığını dile getirdi.

'İhsan Hala'dan Armağan Çağlayan hakkında şok iddia! "Beni kandırdı"

Caner Toygar'la 'Bla Bla Şov'a katılan ünlü fenomen 'İhsan Hala', Armağan Çağlayan hakkında bomba iddialarda bulundu.

Gerçek adı Ali İhsan Çolak olan İhsan Hala, geçtiğimiz aylarda Armağan Çağlayan’ın Youtube programına konuk olmuştu.

EV KİRASINI ÖDEME SÖZÜ

Programa davet edildiğini öğrenince çok mutlu olduğunu dile getiren Çolak, maddi yönden zor günler geçirdiğini ve Armağan Çağlayan tarafından programa gelmesinin karşılığında, evinin kirasını ve yol masraflarının karşılanacağının sözünün verildiğini açıkladı.

"BENİ KANDIRDILAR"

'İhsan Hala', programdan sonra hiç bir şekilde yardımcı olunmadığını söylerken, 'Programa gelmek için 3000 lira masraf yaptım. Beni kandırdılar. Armağan Çağlayan’a hakkımı helal etmiyorum." dedi.

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