Armağan Çağlayan'dan Müge Anlı'ya tepki! "Adam üzerine kuma getirmiş..."

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümünde yine ilginç anlar yaşandı. Müge Anlı yaşanan bir olaya dair "Öldürmek için fırsat kollarım" deyince yaptığı yayınlarla adından söz ettiren Armağan Çağlayan sinirlendi.

Armağan Çağlayan Müge Anlı'ya sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Armağan Çağlayan izlediği yayından sonra sosyal medyada "Müge Anlı da delirdi! Bayağı bayağı!" dedi.

Ne olduğunu soran takipçilerine yanıt da veren Çağlayan yaşananları şöyle anlattı:

"Bir kadın bir adamla evlenmiş. Nikah istememiş. Sonra adam kuma getirmiş üzerine. Müge Anlı kadına diyor ki 'ben olsam o kadını öldürürüm. Öldürmek için fırsat kollarım' sen nasıl kıskanmıyorsun? Dedi yayında!"





