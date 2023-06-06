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Armağan Çağlayan'dan Nurhan Damcıoğlu paylaşımı! “Gözlerimi alamazdım”

06.06.2023 00:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sanat camiası acı kaybını yaşadı. Ünlü kantocu Nurhan Damcıoğlu 82 yaşında hayata gözlerini yumdu. Kalp yetmezliği nedeniyle vefat eden Nurhan Damcıoğlu için Armağan Çağlayan'dan paylaşım geldi.

Armağan Çağlayan'dan Nurhan Damcıoğlu paylaşımı! “Gözlerimi alamazdım”

Hem kanto hem şarkıcılık hem de oyunculuk yapan Damcıoğlu'nun vefatı sanat camiasını yasa boğdu. Kalp yetmezliği nedeniyle 82 yaşında hayata gözlerini yuman Nurhan Damcıoğlu adına ünlü isimlerden taziye paylaşımları geldi. Ünlü sunucu Armağan Çağlayan, Nurhan Damcıoğlu için "Gözlerimi alamazdım" diyerek bir paylaşımda bulundu.

"GÖZLERİMİ ALAMAZDIM"

Ünlü sunucu Armağan Çağyalan vefat eden sanatçı Nurhan Damcıoğlu'nun fotoğrafını Instagram hesabında paylaştı.

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Duygularını dile getiren Armağan Çağlayan paylaşımında, "Sahnelerin, gazinoların en büyük starlarındandı Nurhan Hanım… Çocukluğumda televizyona çıktığında gözlerimi alamazdım… Fıkır fıkır, şıkır şıkırdı…. Hayatımızdan bir yıldız daha kaydı…. Ahhhh badem şekerim… Yattığınız yer incitmesin Nurhan Hanım…" ifadelerine yer verdi.

BEHZAT UYGUR DA PAYLAŞTI


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Armağan Çağlayan Nurhan Damcıoğlu Oyuncu yaşında

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