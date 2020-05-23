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Armand Traore: Beni Fenerbahçe ile kandırdılar

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 23.05.2020 22:28 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor'a 2019 yılında gelen Armand Traore, "Rizespor ile sözleşme imzaladım. Bana resmen hayal sattılar. Fenerbahçe'ye gideceğimi söylediler" dedi.

Armand Traore: Beni Fenerbahçe ile kandırdılar

Kariyerinde Arsenal ve Juventus bulunan, 2018 yazında Rizespor'da transfer olduğunda büyük sükse yaratan Armand Traore, ülkesi Fransa'da bir röportaj verdi ve Türkiye günleriyle ilgili olay yaratacak açıklamalarda bulundu. İşte Armand Traore'nin o sözleri...

"FENERBAHÇE'YE GİDEBİLECEĞİMİ SÖYLEDİLER"

İngiltere'den sonra Rizespor'a imza attım. Onlar bana bir hayal sattı, bana 1 sezon sonra, takıma iyi katkı verirsem, Fenerbahçe'ye gidebileceğimi söylediler. Buna aldandım.

"AYLARCA PARA VERMEDİLER"

Transferimin ardından öncelikle bana maaşımın büyük kısmını ödeyeceklerdi ancak aylarca para vermediler. Ailem İngiltere'deydi ve bu zorlu bir durumdu. Bir avukat aracılığıyla kulübe ihtar çektim. Bu hiç hoşlarına gitmedi, beni idmanlara almadılar ve U23 takımına gönderdiler. Sezonu boş geçirdim.

"ORADA KARİYERİMİ DARMADAĞIN ETTİM"

Bazen tek başıma çalıştım. Milli takım arasında kimse yokken, beni idman sahasına çağırıp, idman yapmamı istediler. Ailemi görmek için gitmeme izin vermediler. Orada kariyerimi darmadağın ettim, yaptıkları beni paramparça etti.

"DEVRE ARASINDAN BERİ KULÜP ARIYORUM"

Tanrı'ya şükürler olsun ki, Neil Warnock beni Cardiff'e çağırdı. İmza attım,48 saat sonra istifa etmeye karar verdi. Yerine gelen antrenör de benim gitmeme karar verdi. Devre arasından beri kulüp arıyorum.

"BAŞKALARINI İZLEMEK BENİ SİNİRLENDİRİYOR"

Kimse bana bir şans vermezse diye, boksa başladım. Kendimi formda tutmaya çalışıyorum. Çok fazla koşuyorum, haftada 2-3 kez topla çalışmalar yapıyorum. Kendimi kanıtlamak istiyorum, egom yok, çalışıyorum. Evde kalıp, başka oyuncuların oynadığını izlemek, beni sinirlendiriyor.

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