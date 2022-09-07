Armut.com, İtalyan rakibi ProntoPro ile birleşiyor

İSTANBUL (AA) - Armut.com, İtalyan rakibi ProntoPro ile birleşmesi sonrasında, dört farklı markayla, Türkiye ve İtalya’nın yanı sıra faaliyet gösterdiği ülke sayısını aralarında Almanya, Avusturya, İspanya ve Fransa’nın da olduğu toplam 14 ülkeye çıkaracak.

Armut.com açıklamasına göre, çoğunluk hissesi ve yönetimi Armut’ta olacak yeni şirket, EMEA bölgesindeki lider yerel hizmet pazaryeri olmayı hedefliyor. Bugüne kadar Armut ve ProntoPro toplam 12 milyondan fazla müşteriye hizmet verirken, iki şirketin toplam hizmet veren sayısı da 1,4 milyona ulaşmış olacak.

Birleşen şirketin co-CEO’luğunu Başak Taşpınar Değim ve Erol Değim üstlenirken; 22 farklı milletten toplam 206 çalışana ulaşacak yeni şirket, İstanbul ve Milano merkezlerinde işe alımlarla hızla büyümeye devam edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Armut Kurucu Ortağı Başak Taşpınar Değim, Avrupa liderliği hedefini hızlı büyümeyle perçinlemeyi amaçlayan Armut'un bu birleşmeyle beraber 15 milyon avro yeni yatırım aldığını kaydetti. Hızlı büyümenin devam edeceğini ve ilerleyen dönemlerde yeni stratejik satın almaların olabileceğini belirten Taşpınar Değim, yıllardır sektörde Avrupa liderliğine oynayan ve en hızlı büyüyen şirketlerden biri olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bunu birçok farklı yatırımcıdan duyuyoruz. Sektördeki önemli oyunculardan biri olarak uzun süredir uluslararası piyasadaki rakiplerimizle de iletişim halindeydik. Avrupa’da olası satın alma ya da birleşmeleri de uzun süredir değerlendiriyorduk. ProntoPro’yla doğru zamanda ve doğru şartlar altında yollarımız kesişti. Bu sektörde konsolidasyon adımlarını görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum, birleşen şirketimizle yeni satın alımlara bundan sonra da devam edebiliriz."

ProntoPro’yla güçlerini birleştirme kararını doğru bir noktada aldıklarını ifade eden Erol Değim ise ürünlerine ve ekiplerine güvenlerinin her zaman çok yüksek olduğunun altını çizerek, "Başarımızın bizi böyle bir noktaya taşıyacağını biliyor, Avrupa’nın hizmet üssü olmayı arzuluyorduk." ifadelerini kullandı.

Değim, "Türkiye’de AR-GE merkezi olarak geliştirdiğimiz teknoloji sayesinde böyle bir başarıya ulaşmamız bizi ayrıca gururlandırıyor. Amacımız daha önce de olduğu gibi iyi müşteri deneyimini en ön planda tutmak ve teknolojimizi daima geliştirerek oluşturduğumuz ürünle hizmet alışkanlıklarını değiştirmek. Bu şekilde hem kullanıcılara hem de hizmet verenlere en büyük faydayı sunan ürün haline gelmek istiyoruz." açıklamasını yaptı.

EMEA bölgesinde açık ara liderlik için daha da emin adımlarla ilerlediklerini belirten Değim; "Ekibimiz İstanbul ve Milano ofislerinde de hızla büyüyecek. Yeni ülkelerdeki faaliyetlerimizi artıracağız. Avrupa lideri bir şirketin Türk yöneticiler önderliğinde yönetilecek olması da bizi mutlu ediyor. Armut, güzel ve heyecan verici gelişmelerin devam edeceği bir dönemde." değerlendirmesinde bulundu.

