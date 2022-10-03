Arnavut Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları iş imkânları nelerdir, nerelerde çalışır?

Arnavutça Hint-Avrupa dili mensubudur. Birçok Arnavut İtalyanca, Fransızca, İngilizce, Almanca, Yunanca gibi dilleri de yaygın olarak kullanır. Bunda Arnavut diasporasının etkisi vardır. Arnavut, Avrupa'nın çok dilli ülkeleri arasında ilk sıralarda bulunmaktadır. Arnavutlar genelde ikiden fazla dilde konuşurlar. Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü, bu programı okuyan öğrencilere bu dilde konuşma, duyduklarını ve okuduklarını anlama, yazma, yazılı veya sözlü çeviri yapabilme gibi beceriler kazandırır. Bu bölümde okumak isteyen öğrencilerin sözel yeteneğe, iyi bir hafızaya sahip olmaları ve dil öğrenmeye meraklı, dile ilgili kişiler olmaları gerekmekir. Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarına "Filolog" unvanı verilmektedir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü nedir?

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü, Arnavutça okuma, yazma, okuduğunu ve duyduğunu anlamaya dayalı bir eğitim verir. Yazılı ve sözlü metinlerde Türkçeden Arnavutçaya çeviri veya Arnavutçadan Türkçeye çeviri yapabilme, dili konuşabilme gibi konularda da dersler içerir. Arnavut Dili ve Edebiyatı bölümü Arnavut kültürünü tanımayı da sağlamaktadır. Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümünde isminden de anlaşılacağı üzere Arnavut edebiyatı ve incelemesi, Arnavut kültürü, Arnavut tarihi gibi konular da ele alınmaktadır.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü dili en iyi şekilde öğrenmeyi ve Balkan ülkeleri ile aramızda etkili bir iletişim kurabilmeyi amaçlar. Bölüm mezunları, Balkan ülkeleri ile aramızda kültürel, toplumsal, ekonomik ve sosyolojik iletişimi sağlayarak bir köprü görevi görmektedirler. Ülkeler arası iletişim bölüm mezunları yani Filologlar tarafından sağlanmaktadır.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü, üniversitenin edebiyat fakültesinde eğitim verir. Bir lisans bölümüdür fakat eğitim süresi dört yıl değil beş yıldır. Eğitim süresinin beş yıl olmasının sebebiyse hazırlık sınıfı olması ve bu sınıfın zorunlu olmasıdır. Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü ÖSYM tarafından yapılan sınavda Dil puan türü ile öğrenci alan bir bölümdür.

Arnavut Dili ve Edebiyatı ülkemizde sadece bir üniversitede eğitim vermektedir ve bu üniversite Trakya Üniversitesi'dir. Bölüm Trakya Üniversitesine 2007-2008 eğitim-öğretim yılında açılmıştır.

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü dersleri neler?

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri 5 yıl boyunca eğitim almaktadırlar. İlk yıl hazırlık sınıfı olmasından dolayı dile alışma, dilin temelini oluşturma, okuma, yazma, dinleme gibi daha temel eğitimler verilmektedir. Bölümü kazanan öğrencilerin fakülteye geçebilmesi için öncelikle hazırlık sınıfını geçmeleri gerekmektedir. Hazırlık sınıfını geçen öğrenciler ise 4 yıl boyunca alınması gereken zorunlu derslerden başarılı olmaları gerekir.

Mezun olabilmek için üniversitenin mezuniyet şartlarını yerine getirmeleri ve bölüm AKTS puanını tamamlamaları gerekmektedir. Fakültedeki ilk seneden itibaren alınan dersler şunlardır:

AB ve Arnavutluk

Arnavut Dili Tarihi

Arnavut Edebiyat Tarihi

Arnavut Halk Bilimi

Arnavut Kaynaklarında Türkler

Arnavut Mitolojisi

Arnavutça Ardıl Çeviri

Arnavutça Dil bilgisi

Arnavutça Dinleme Becerileri

Arnavutça Simültane Çeviri

Ayrıca üniversite okuyan herkesin alması zorunlu olan Atatürk İlke ve İnkılapları, Türk Dili, İngilizce dersleri de bulunur. Bölümde staj zorunluluğu yoktur fakat kendini geliştirmek isteyen öğrenciler çalışabilecekleri bir yer bularak staj yapabilirler. Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümünde seçmeli olarak diğer dillerin eğitimi verilebilmektedir ancak bölüm dili Arnavutçadır. Öğrenciler 5 sene boyunca eğitimlerini Arnavutça olarak görmektedirler. Bölümde dil bilgisi ve tercüme ağırlıklı eğitim verilir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar?

Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları Türkçe-Arnavutça ve Arnavutça-Türkçe çeviriler yaparak iki ülke arasında iletişim kaynağı olmaktadırlar. Mezunlar Arnavutça olarak yazılmış eserler ve Arnavut kültürü hakkında çalışmalar ve araştırmalar yaparlar. Bu çalışmalar sonucu elde ettiği bilgileri aktarmakta da görev alırlar. Sahip oldukları dil bilgisi sayesinde Arnavutça eserleri ve Arnavut kültürünü Türkçeye; Türkçe eserler ve Türk kültürünü ise Arnavutçaya aktarabilirler. Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları ülkeler arasında iletişim ile ilgili önemli bir köprüdür.

Arnavut Dili ve Edebiyatı mezunları nerelerde çalışır?

Arnavut Dili ve Edebiyatı mezunları iş imkânları özel sektörde ve kamuda olabilmektedir. Mezunlar bakanlıklarda çalışabilecekleri gibi yayın evleri, oteller, televizyon kanalları, eğitim kuruluşları gibi kurum ve kuruluşlarda iş imkânı bulabilirler. Arnavutça öğrenmek isteyen öğrencilere özel ders de verebilmektedirler. Aynı zamanda online olarak da ders verme imkânları vardır. Turizm sektörünün yaygın olduğu bölgelerde turist rehberliği yapabilmektedirler. Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda genellikle tercüman olarak görev yaparlar. Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümünün tek üniversitede olması ve az sayıda mezununun olması nedeniyle bu bölüm mezunları için iş imkânları iyi sayılabilmektedir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları mevcuttur. Arnavut Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları kamuda Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı gibi kurumlarda çalışabilirler. Bölümden mezun olmuş kişilerin bu devlet kurumlarında çalışabilmeleri için ÖSYM tarafından düzenlenen KPSS sınavına girerek yeterli puanı almaları gerekmektedir.

Arnavut Dili ve Edebiyatı mezunlarının özel sektörde iş olanakları daha fazladır. Bölüm mezunları özel sektörde çeşitli alanlarda çalışabilmektedirler. Özel sektörde çalışma alanı olarak oteller, eğitim kurumları, yayın evleri gibi tercüman ihtiyacı olan kurumlar örnek gösterilebilir. Ayrıca kendi tercümanlık ofislerini açarak, özel ders vererek veya turist rehberliği yaparak bir kuruma bağlı olmadan da çalışabilmektedirler.



