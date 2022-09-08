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İbrani Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

08.09.2022 18:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ülkemizde pek yaygın olarak bilinen ve tercih edilen bir bölüm olmayan İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü sadece bir üniversitede vardır. Lisans süresince oldukça kapsamlı bir eğitim alan İbrani Dili ve Edebiyatı mezunlarının kamuda iş olanakları maalesef ki zengin değildir. Peki İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü nedir? İbrani Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar?

İbrani Dili ve Edebiyatı mezunları ne iş yapar? İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü, öğrencilerine İbraniceyi tüm ayrıntılarıyla öğretir. Özellikle edebî metinlere ağırlık verilen bu bölümün öğrencileri mezun olduktan sonra çeşitli kurumlarda görev alabilecek donanıma sahip olurlar. Tercümanlıktan rehberliğe kadar birçok şekilde mesleklerini icra edebilirler.

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü nedir?

İbranice ya da diğer adıyla İbranca, Yahudilerin resmî dilidir. Günümüzde Modern İbranice konuşulmaktadır. Çok eski bir geçmişe sahip olan bu dil MÖ 1200'den MÖ 586'ya kadar olan sürede gelişerek ilk başta İsrail ve Yehuda'da konuşulmuştur. 19. yüzyıldan sonra da Siyonizmle birlikte Modern İbraniceye geçiş yapılmıştır. Günümüzde de hâlâ aktif olarak kullanılan ve konuşulan bir dildir.

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencilere İbraniceyi tüm ayrıntılarıyla öğretir. Bu dilde yazılı ve sözlü alanlarda güçlü ve donanımlı öğrenciler yetiştirmek için birçok farklı ders vardır. Bölümde ayrıca eski ve çağdaş edebî metinlere de yer verilir. Böylece dil alanında öğrenilen bilgiler edebî metinlerle pekiştirilmiş olur. İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü oldukça kapsamlıdır. Adayların öncelikle yeni kültürleri öğrenmeye karşı bir istek ve merak duymaları gerekir. Ancak bu şekilde bölümü okumak zevkli olabilir.

Yeni bir dil öğrenmek iyi bir hafızaya sahip olmayı gerektirir. Bu yüzden adaylar iyi bir hafızaya sahip olmalı ve yeni bilgileri kolayca ezberlemeleri gerekir. Ayrıca edebiyata ilgili olmak da bu bölümde esas faktördür. Çünkü eğitim hayatı boyunca edebî metinler incelenir.

İbrani Dili ve Edebiyatı mezunları nerelerde çalışır?

Mezunların en çok görev aldığı alanlardan birisi yayınevleridir. Yayınevlerinde kitap çevirileri yaparak mesleklerini icra edebilirler. Bölüm mezunlarının çalıştığı diğer bir yer ise tercümanlık bürolarıdır. Burada müşterilerin istek ve ihtiyaçlarına anında destek olabilirler. Firmaların yazılı ve sözlü iletişimlerinde tercüman olarak etkin bir rol oynayabilirler.

İbrani Dili ve Edebiyatı mezunları turizm sektöründe çalışarak bilgilerini bu alanda kullanabilirler. Pek çok bölümde olduğu gibi İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümünde de akademik kariyer iyi bir çalışma sahasıdır. Mezuniyetten sonra akademik çalışmalara devam etmek ve üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışabilirler.

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İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

Dil puanı ile öğrenci kabul eden İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü 4 yıllık bir programdır. 240 AKTS haklarını dolduran ve bağlı oldukları üniversitenin diğer mezuniyet koşullarını yerine getiren öğrenciler bölümü başarıyla tamamlayabilirler.

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü dersleri nelerdir?

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencileri 8 dönem süren lisans hayatları boyunca pek çok dil ve edebiyat dersi alırlar. Bölüm öğrencileri ilk yıl İbranice dil bilgisine yoğunlaşırlar. İkinci yıl daha çok İbranice temel metin incelemeleri yapılır. Bölümün üçüncü yılında odak noktası İbranice sözlü ve yazılı anlatım konuları olur. Dördüncü yıl ise öğrenciler modern İbranice metinler ve çağdaş İbranice konularına yoğunlaşırlar:

  • Dilbilgisine Giriş
  • Sözlü Anlatım
  • Sözdizimine Giriş
  • Temel Dilbilgisi
  • Yazılı Anlatım
  • Temel Sözdizimi
  • Tümce Kalıpları
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İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü avantajları ve dezavantajları nelerdir?

İbrani Dili ve Edebiyatı Bölümü, her bölüm gibi bazı avantajlara ve dezavantajlara sahiptir. Bölümün, öğrencilere getirdiği avantajlar şunlardır:

  • Mezuniyet sonrasında yeni bir dil ve kültür öğrenmiş olurlar.
  • Bağımsız çalışabilme seçenekleri vardır.
  • Bağımsız çalışma seçeneğinde elde edecekleri kazanç yüksek olabilir.
  • Aynı anda farklı firmalarla çalışabilirler.
  • Mezunlar devlette kadrolu çalışma imkânını yoktur.
  • Seçilecek üniversite konusunda çeşitlilik yoktur.
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