İngilizce Öğretmenliği mezunları ne iş yapar? İngilizce Öğretmenliği Bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Tüm dünyaya yayılan İngilizcenin önemi gün geçtikçe artıyor. Bu dili öğrenmeyi ve öğretmeyi hedefler. Bölümde yazılı anlatımdan eğitim psikolojisine kadar birçok farklı ders yer alıyor. Öğretmenliğin yanı sıra tercümanlık ve yazarlık gibi farklı meslekleri de icra edebilen İngilizce Öğretmenliği mezunlarının özel sektörde iş olanakları oldukça fazladır.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü nedir?

İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İngilizceyi öğrencilere en iyi şekilde aktarabilecek öğretmenler yetiştirir İngilizce Öğretmenleri hem çocuklara hem de yetişkinlere bu dili ayrıntılarıyla öğretirler. Eğitim hayatları boyunca birçok farklı ders alan öğretmenler, donanımlı ve bilgili şekilde mezun olurlar. Günümüzde sıkça tercih edilen İngilizce Öğretmenliği bölümü, her geçen gün daha da popülerleşmektedir. Dünyadaki en önemli dillerden biri hâline gelen İngilizce, her alanda insanların karşısına çıkar. Böylesine önemli bir dili öğreten öğretmenlerin değeri elbette ki yüksek olacaktır.

İngilizce Öğretmenliği bölümü oldukça keyif vericidir. Fakat tabi ki her bölümün kendine ait birtakım zorlukları da bulunur. Bölüm için yeterli beceri ve meraka sahip olmayan öğrenciler için lisans dönemi pek keyifli geçmeyebilir. İngilizce Öğretmenliği bölümü için gereken ilk şey Avrupa kültürüne ve diline meraklı olmaktır. Yeni bir dil veya kültürü öğrenmekten zevk almayan kişiler bu bölümde mutlu olmayabilir. Gereken bir diğer beceri ise iyi bir hafızaya sahip olmaktır. Yeni bir dil öğrenmek ciddi derecede emek ve zaman ister. Iyi bir hafızaya sahip olanlar için bu süreç çok daha kolay ilerleyecektir.

İngilizce Öğretmenliği mezunları ne iş yapar?

İngilizce Öğretmenliği mezunları için temel görev çalıştıkları eğitim kurumundaki öğrencilere, İngilizce öğretmektir. Öğrencilerin kişisel gelişimlerine destek olarak onları donanımlı kılmak için çalışırlar. Eğitim kurumlarında öğretmenlik yapmak dışında üniversitelerde okutman olarak da çalışabilirler.

İngilizce Öğretmenliği mezunları, derinlemesine öğrendikleri dil sayesinde öğretmenlik dışında pek çok şey yapabilir. Bunlarda birisi yeminli tercüman olmaktır. Kurumlarda tercüman olarak mesleklerini icra edebilirler. Mezunların yapabileceği bir diğer meslek ise turist rehberliğidir. Etkili sözlü İngilizce becerileri sayesinde birçok acentede turist rehberi olarak çalışabilirler. Ayrıca yazarlık, çevirmenlik, editörlük gibi işler de yapabilirler.

İngilizce Öğretmenliği mezunları nerelerde çalışır?

Çalışma sahaları oldukça geniş olan İngilizce Öğretmenliği mezunlarının en çok tercih ettikleri alan okullarıdır. İlköğretim ve ortaöğretim seviyesindeki okullarda ve kreşlerde çalışabilirler. İngilizce Öğretmenliği mezunlarının kamuda iş olanakları fazladır. Özellikle devlet okulları, İngilizce Öğretmenlerine ihtiyaç duymaktadır.

Bölüm mezunlarının öğretmenlik yapabilmesi için okullar ilk tercih olsa da tek seçenek değildir. İngilizce eğitim veren tüm kurumlar, mezunların çalışma sahalarıdır. Bunun yanı sıra halkla ilişkiler, reklam ajansları, medya kuruluşları, dergiler, gazeteler, tercümanlık büroları, yayınevleri ve turizm acenteleri de İngilizce öğretmenlerinin çalışabileceği kurumlardır.

Günümüzde gitgide yaygınlaşan serbest çalışma seçeneği, İngilizce Öğretmenliği mezunları için de mevcuttur. Öğretmenler istedikleri kişi ve kurumlarla dönemsel şekilde çalışabilme imkânına sahiplerdir. Ayrıca özel dersler vererek de kendilerine bir kariyer edinebilirler.

İngilizce Öğretmenliği Bölümü eğitim süresi kaç yıl?

İngilizce Öğretmenliği Bölümü pek çok bölümde olduğu gibi 4 yıl süren bir lisans programıdır. Fakat bu süre, zorunlu hazırlık eğitimi bulunan üniversiteler için 5 yıl olabilir. Derslerini başarıyla tamamlayan ve 240 AKTS hakkını dolduran öğrenciler “İngilizce Öğretmenliği Lisans Diploması’’ alarak mezun olurlar. İş hayatlarına “İngilizce Öğretmeni” unvanı ile başlayabilirler.

İngilizce Öğretmenliği bölümü dersleri nelerdir?

İngilizce Öğretmenliği bölümü, öğrencileri İngilizcenin tüm detaylarına vakıf olacak şekilde yetiştirir. Bölümün ders içeriği oldukça zengindir. Öğrenciler aldıkları dersler ile hem İngiliz dilinde uzmanlaşırlar hem de öğretmen olup bilgilerini aktarabilecek yeterliliğe ulaşırlar. Üniversitenin her yılında öğrenciler belli konulara yoğunlaşırlar. İlk yıl odak noktaları dil bilgisi olur. İkinci yıl ses bilgisi, üçüncü yıl çeviri ve dördüncü yıl ise öğretim teknolojileri derslerine yoğunlaşırlar. Bölümde yer alan derslerden bazıları şunlardır:

Sözlü İletişim Becerileri

Yazılı Anlatım

Sözlü Anlatım

Otonom Öğrenme

Eğitim Psikolojisi

Bağlamsal Dilbilgisi

İngiliz Edebiyatına Giriş

İngilizce Öğretmenliği Bölümü avantajları ve dezavantajları nelerdir?

Her bölümde olduğu gibi İngilizce Öğretmenliği Bölümü için de bazı avantajlı ve dezavantajlı durumlar vardır. Adayların bu durumları göz önünde bulundurarak bölümü tercih etmeleri çok daha iyi olacaktır.