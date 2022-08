Almanca Öğretmenliği mezunları ne iş yapar? Almanca Öğretmenliği bölümü mezunları iş imkanları nelerdir, nerelerde çalışır?

Almanca öğretmenliği bölümünde dile hakim olmak kadar eğitim bilimlerinde başarılı olmakta önemlidir çünkü birer eğitimci yetiştirmektedir.

Almanca Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıl?

Almanca öğretmenliği her öğretmenlik bölümünde olduğu gibi Eğitim Fakültesi bünyesinde bulunmaktadır, bir lisans bölümüdür ve 4 yıllıktır. Almanca öğretmenliği bölümü ÖSYM tarafından yapılan sınavlarda sadece Dil puan türüyle öğrenci kabul etmektedir. Almanca öğretmenliği bölümü birçok üniversitede bulunmaktadır ve bu bölümü tercih edecek öğrenciler için bir artıdır.

Almanca Öğretmenliği Bölümü Dersleri Nelerdir?

Almanca öğretmenliği bir lisans bölümü olduğundan dolayı ön lisans bölümlerine göre daha fazla ders sayısı vardır. Mezun olmak için tamamlanması gereken AKTS puanını tamamlamak ve tüm dersleri almış olmak gerekir. Bölüm dersleri;

Almanca Dilbilgisi, Almancanın Yapısı, Okuma Becerileri, Yazma Becerileri, Sözlü İletişim Becerileri, Eğitime Giriş, Eğitim psikolojisi, Karşılaştırmalı Ülke Bilgisi, Eğitim Felsefesi, Eğitim Sosyolojisi, Dilbilim, Türk Eğitim Tarihi, Öğretim İlke ve Yöntemleri, Karşılaştırmalı Dilbilgisi, İleri Okuma ve Yazma Becerileri, Almanca Öğretim Programları, Alman Edebiyatı, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Eğitimde Araştırma Yöntemleri, Öğretim Teknolojileri, Dil Edinimi, Almanca-Türkçe Çeviri Uygulamaları, Almanca Öğretiminde Edebi Metinler, Almanca Dil Becerilerinin Öğretimi, Özel Öğretim Yöntemleri, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi, Türkçe-Almanca Çeviri Uygulamaları, Çocuklara Yabancı Dil Öğretimi, Ölçme ve Değerlendirme, Sınıf Yönetimi, Eğitimde Ahlak ve Etik, Topluma Hizmet Uygulamaları, Anlambilim, Yabancı Dil Öğretiminde Drama, İleri Almanca Dilbilgisi, Ses ve Konuşma, Almanca Öğretiminde Sınav Hazırlama ve Alan Bilgisi, Almanca Ders Kitabı İncelemesi, Özel Eğitim ve Kaynaştırma, Öğretmenlik Uygulaması, Eğitim Antropolojisi, Öğrenme Güçlüğü, Çocuk Psikolojisi, Yetişkin Eğitimi ve Hayat Boyu Öğrenme, Eleştirel ve Analitik Düşünme, Mesleki İngilizce, Kültür ve Dil, Türk Kültür Coğrafyası, Sosyodilbilimi ve Dil Öğretimi, Almanca Öğretiminde Materyal Tasarımı vb.

Dersler üniversitelerin bünyesinde değişiklik gösterebilmektedir, her dersin kredisi veya öğrenim dönemi her üniversitede aynı değildir. Bu dersler dışında her üniversite öğrencisinin zorunlu olarak alması gereken Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi dersleri de vardır ayrıca bölümde seçmeli dersler de bulunmaktadır. Seçmeli derslere örnek olarak Anadolu Üniversitesinde Meslek Bilgisi, Genel Kültür, Alan Eğitimi dersleri vardır ve öğrenci bu derslerden birini kendisi seçmektedir.

Almanca Öğretmenliği Mezunları Ne İş Yapar?

Almanca öğretmenleri Alman dilini ve edebiyatını kuralları ile birlikte anlatmayı ve öğretmeyi amaçlarlar. Almancanın en iyi şekilde öğrenilmesi ve konuşulması için gerekli yöntemleri uygularlar. Öğrencilerin kolay ve etkili bir şekilde dili öğrenebilmesi için gerekli programları ve ders içeriklerini hazırlarlar. Öğrencilerin dili sevmesi ve derse karşı istekli olarak pratik yapması için en uygun metotları izlerler. Ders içeriğine uygun olarak dersin işleneceği kaynakları, yardımcı araçları seçerler. Öğrencinin dersi sevmesi ve başarısı öğretmenlerine de bağlıdır bu yüzden Almanca öğretmenleri de bu konuda özverili davranarak çalışırlar. Almanca öğretmenliği mezunları için iş imkanları iyidir.

Almanca Öğretmenliği Mezunları İş İmkanları Nelerdir?

Almanca öğretmenliği mezunları için iş imkanları iyidir ve çalışma alanı çeşitliliği fazladır. Almanca öğretmenliği mezunları Alman dili, edebiyatı, kültürü ve tarihi gibi konulara da hakim olarak mezun olurlar. Almanca öğretmenliği yapabilmenin yanı sıra konuşma partiğini geliştirmiş kişiler tercüman olarak da çalışabilmektedir.Yazılı veya sözlü tercüme yapabilecekleri pek çok farklı kuruluş ve sektör bulunmaktadır ve bu durum iş imkanlarını oldukça arttırmaktadır. Öğretmenlik yerine tercümanlık yapmak isteyen kişiler, çalışmak istedikleri sektöre yoğunlaşarak dilin sektördeki terimlerine ve kullanımlarına ağırlık vermektedir. Almanca öğretmenliği bitiren kişiler için öğretmenlik imkanları da geniştir. Evinde online olarak ders almak isteyen, hobi olarak dil öğrenmek isteyen, yurt dışı seyahatlerinde zorlanmamak için temel seviyede dili öğrenmek isteyen insan sayısı fazladır, bundan dolayı okul dışında da eğitim verebilecekleri öğrenci profili genişlemektedir. Yurt dışı bağlantılı işleri yürütmek için de Almanca bölümü mezunlarına ihtiyaç duyulur.

Almanca Öğretmenliği Mezunları Nerelerde Çalışabilir?

Almanca öğretmenliği mezunları kamu kuruluşlarında veya özel sektörde çalışabilirler. Devlete atanarak okullarda veya özel eğitim merkezleri, dershaneler gibi yerlerde öğretmenlik yapabilirler. Almanca öğretmenliği mezunları sadece öğretmenlikle sınırlı kalmayıp tercümanlık da yapabilirler. Turizm sektöründe otelde yabancı misafirlere, hastanelerdeki hastalara, Türkiye’yi ziyarete gelmiş kültürel gezi yapmak isteyen turistlere rehberlik edebilirler. Yurt dışı bağlantılı çalışan şirketlerde iş görüşmeleri, sözleşmeler, evrakların düzenlenmesi, toplantılar gibi konularda tercümanlık yapabilirler. Kitap çevirileri yapabilirler. Kendi evlerinde veya öğrencilerinin evlerinde özel ders verebilirler. İnternet üzerinden sertifika veren kurumlarda online olarak eğitimler verebilirler. Üniversite sınavına Almanca olarak girecek öğrenciler için kurslar düzenleyebilirler. Yurt dışında çalışmak isteyen Almanca öğretmenliği mezunları için yurt dışında iş bulmak da oldukça kolaydır.

Almanca Öğretmenliği Hangi Puan Türüyle Öğrenci Alıyor?

Almanca öğretmenliği bölümü diğer yabancı dil bölümleri gibi Dil puan türüyle öğrenci almaktadır. Almanca öğretmenliği bölümüne girebilmek için iyi bir dil puanı almak ve iyi bir sıralama yapmak gerekir. Eskiden DİL1, DİL2, DİL3 olarak 3 farklı puan türü bulunuyordu fakat sınav sisteminin değişmesiyle bu durum ortadan kalktı ve yeni sınav sisteminde alanda tek puan türü DİL haline geldi. Almanca öğretmenliği bölümü üniversitelerin eğitim fakültelerinde bulunmaktadır. Almanca öğretmenliği bölümü Anadolu Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Dicle Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Hakkari Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Trakya Üniversitesi gibi üniversitelerde bulunmaktadır.