Arnavut futbolcu Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş’ın transfer gündemindeki Arnavut milli orta saha Kristjan Asllani, İstanbul’a gelerek siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Atkısını takıp “Kartal” pozu veren 23 yaşındaki futbolcunun, sağlık kontrollerinin ardından sezon sonuna kadar kiralık olarak imza atması bekleniyor.

Berker İşleyen

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Arnavut milli futbolcu Kristjan Asllani, İstanbul'a geldi. İtalya'nın Milano kentinden kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 23 yaşındaki orta saha oyuncusunu kulüp yetkilileri karşıladı.

'KARTAL POZU' VERDİ!

Arnavut futbolcu Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul da 1

Beşiktaş atkısını boynuna takan Asllani, "Kartal" pozu verdi. Siyah-beyazlıların, son görüşmeler ve sağlık kontrollerinin ardından Kristjan Asllani ile sezon sonuna kadar kiralık sözleşme imzalaması bekleniyor.

DEV KULÜPLERDE OYNADI

Arnavut futbolcu Kristjan Asllani, Beşiktaş için İstanbul da 2

Profesyonel kariyerine 2021'de altyapısından yetiştiği Empoli'de başlayan Arnavut oyuncu, sırasıyla Inter ve Torino'da da forma giydi.

Asllani, bu sezon kiralık görev yaptığı Torino'da 16 maça çıktı.

