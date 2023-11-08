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Arnavutköy’de 2 bin 400 üniversite öğrencisine eğitim desteği

08.11.2023 14:07 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak yapılan öğrencilerin ailelerine eğitim desteği bu yıl 2 bin 400 öğrenci ailesine yapıldı.

Arnavutköy’de 2 bin 400 üniversite öğrencisine eğitim desteği

Arnavutköy Belediyesi geleneksel hale getirdiği öğrenci ailelerine eğitim desteğini bu senede sürdürmeye devam ediyor. İlçe genelinde bulunan 2 bin 400 üniversite öğrencisinin ailesine 5 bin TL eğitim desteği verildi. Arnavutköy Belediyesi Nuri Pakdil Kültür Merkezi’nde düzenlenen organizasyonlar öğrenci velilerine temsili çekler verildi. Öğrenciler ise teşekkür etmek amacıyla Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı’ya teşekkür çiçeği verdi. Öte yandan ailelere verilecek eğitim desteğinin bu ay içerisinde hesaplara yaracağı öğrenildi.

10 YILDA 25 BİN ÖĞRENCİYE DESTEK

Düzenlenen organizasyon sonrasında konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Ahmet Haşim Baltacı, “Bu projemiz yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Biz her dönem üniversite eğitimi gören öğrencilerimizin ailelerine eğitim desteği sağlıyoruz bu yılda ayı şekilde 2 bin 400 ailemiz yıllık 5 bin TL olmak üzere eğitim desteği alacaklar. Yaklaşık 12 Milyon TL eğitim desteği için ayırdığımız bütçemiz var. Ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ailelerine de kırtasiye desteği sağlıyoruz toplam olarak bu yıl içerisinde eğitim desteği sağladığımız öğrenci sayımız 4 bin 100 civarında ve toplam da 15 Milyon TL’ye ulaşan desteğimiz olacak. Biz 10 yılda toplamda 25 bin öğrencimize dokunup destek sağlamışız. Böylelikle öğrenci ailelerimizin zorluklarını bildiğimiz için onlara destek sağlayarak işlerini kolaylaştırmayı sağlayan bir proje ilerleyen süreçte de bu desteklerimiz devam edecek” İfadelerini kullandı.
Aile yardımı alan ailelerden Tahsin Öztürk, “Benim çocuğum Konya Selçuk Üniversitesi’nde yabancı dil okuyor. Başkanımız sağ olsun bize destek oluyor teşekkür ederiz” dedi.
Bilgilendirici seminerlerin ardından program sonlandırıldı.

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