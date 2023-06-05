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Arnavutköy’de çevre haftasında anlamlı etkinlik

05.06.2023 14:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çevre Haftası nedeniyle Arnavutköy’de eğitim gören ilkokul öğrencileri Karaburun sahilinde temizlik yaptı.

Temizlik yapan öğrenciler ilginç atıklar ile karşılaşırken, çevreyi pisleten vatandaşlara da tepki gösterdi.

Arnavutköy’de 5-11 Haziran Çevre Haftası nedeniyle Arnavutköy’de anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Arnavutköy Belediyesi öncülüğünde düzenlenen etkinlikte ilçede bulunan bir ilkokulun öğrencileri ve üniversite öğrencileri bir araya gelerek Karaburun Sahili’nde temizlik yaptı. Vatandaşların eğlendikten sonra sahildeki kumsal alana bırakıp gittiği alanı temizleyen öğrenciler ilginç atıklarla da karşılaştı. Düzenlenen etkinlikte sahil boyu belli bir alanı temizleyen öğrenciler sonrasında topladıkları çöpler ile birlikte poz verdi. Arnavutköy Belediyesi tarafından geri dönüşüm özelliği taşıyan atıkların geri dönüştürüldüğü de öğrenildi.

“DENİZLERİMİZİ, ORMANLARIMIZI VE DÜNYAMIZI KORUYALIM”

Etkinliğe katılarak sahil temizliği yapan ilkokul öğrencilerden Ebrar Özçelik, “Bu dünya hepimizin. İnsanlar çöpü yere atayım demeyecekler alıp çöpe atacaklar. Dünyamızı korumalıyız yoksa dünyamız çöplük olacak bugün temizlik yaparken şişeler, sigara ve alkol atıklarıyla karşılaştım her şeyi atmışlar. Lütfen bu sahil İstanbul’un en güzel denizi bence denizlerimizi, ormanlarımızı ve dünyamızı koruyalım” İfadelerini kullandı.

“İNSANLARIN DİNLENME VAKİTLERİNDE DOĞAYI VE ÇEVREYİ KORUMALARI GEREKİYOR”

Temizlik organizasyonuna katılan Bezmialem Vakıf Üniversitesi Ekodoks Kulübü Üyesi Merve İbrahimoğlu, “Bugün Dünya Çevre Günü çerçevesinde Arnavutköy Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu etkinliğe kulüp olarak katılım sağladık. Bizler yıl içerisinde de bu tarz etkinlikler düzenliyoruz. Maalesef plastik atık çok fazla ve insanların buna dikkat etmediği görüyoruz. İnsanların dinlenme vakitlerinde doğayı ve çevreyi korumaları gerekiyor ateş yakarken, doğaya ve orada bulunan hayvanlara dikkat edilmeli. İnsanların kirlettiği yerleri birilerinin temizliyor olması lazım ama keşke olmasa ve bizde bunları yapak yerine başka şeyleri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapsak” şeklinde konuştu.

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