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Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

14.09.2022 13:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - İstanbul Arnavutköy'de bir hafriyat kamyonu ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul Havalimanı istikametinde seyir halindeki Yüksel Sevim kontrolündeki 34 JM 1287 plakalı otomobil, Yassıören bağlantı noktasında, plaka bilgisi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonuyla çarpıştı.

Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar kaza yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çarpışmanın etkisiyle kamyon yan yatarken, yola hafriyat saçıldı.

Kapanan yol, hafriyatın temizlenmesi ve kamyonun kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kaza, bugün saat 09.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yassıören Bağlantısı noktasında meydana geldi. İddiaya göre Yüksel Sevim kontrolündeki 34 JM 1287 plakalı otomobil bağlantı noktasından dönerek İstanbul Havalimanına gitmek istediği esnada seyir halinde olan bir hafriyat kamyonu otomobile çarptı. Çarpma sonucunda yaklaşık 200 metre sürüklenen hafriyat kamyonu yan yattı. Yan yatan kamyonda bulunan hafriyat yola döküldü. Yola dökülen hafriyat nedeni ile yol trafiğe kapatıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili çalışma başlatırken kaza da herhangi bir yaralanma olmadı. Otomobil de bulunan 2 kişi ise başka bir araçla havalimanına devam etti.

“Kaza yeri ve kapanan yol dron ile görüntülendi”

Kaza sonrasında bağlantı yolu trafiğe kapatılırken yolu kullanmak isteyen araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Kaza yeri, kapanan yol ve çalışmalar dron ile havadan görüntülendi.

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Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu hafriyat kamyonu kaza

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