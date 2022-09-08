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Arnavutköy'de iki evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

08.09.2022 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy'de iki evden hırsızlık yapan şüpheli yakalandı

İSTANBUL (AA) - Arnavutköy'de iki evden cep telefonu ve 700 lira çalan şüpheli yakalandı.

Arnavutköy'de polis ekipleri 30 Ağustos'ta 2 adreste hırsızlık yaşanması üzerine çalışma başlattı.

Girdiği evlerden cep telefonu ve 700 lira çalan zanlının A.Y. olduğu tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin çeşitli suçlardan 5 suç kaydının bulunduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Arnavutköy hırsızlık

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