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Arnavutköy'de iş yerlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı

22.05.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Arnavutköy'de 5 iş yerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede 10-17 Mayıs tarihleri arasında 5 iş yerinden hırsızlık yapılması üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, girdikleri iş yerlerinden 10 cep telefonu, dizüstü bilgisayar, 6 power bank, 2 akıllı saat, yazar kasa ile 2 bin 700 lira çalan şüphelilerin 24 suçtan sabıkası olan E.T. (22) ile L.T. (30) olduğunu belirledi.

Boğazköy İstiklal Mahallesi'nde yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy hırsızlık

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