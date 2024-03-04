YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Arnavutköy’de mevlit yemeğinde onlarca kişi zehirlendi

Arnavutköy’de mevlit yemeğinde onlarca kişi zehirlendi

İHA İHA
04.03.2024 08:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de asker mevlidinde dağıtılan yemeği yiyen çok sayıda vatandaş zehirlendi. Rahatsızlanan vatandaşlar, ambulansla Arnavutköy Devlet hastanesine kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Arnavutköy Durusu Mahallesi Uğuralp Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre öğle saatlerinde oğlu askere gidecek olan bir vatandaş, komşularını mevlit yemeğine davet etti. Mevlide gelip dağıtılan yemekten yiyen vatandaşlardan bazıları birkaç saat sonra rahatsızlanmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Zehirlenen vatandaşlar, ambulanslarla Arnavutköy Devlet Hastanesine götürüldü. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 50 kişinin ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenildi.

Konu ile ilgili konuşan mahalle sakini Tarkan Yalçın, ”Yeğenimin asker gecesini yapıyorduk. Mevlit okuttuk. Burada bir yemek verdik. Bu yemekten dolayı zehirlenme olmuş. Şu an hastanedeyiz. Tüm yaralılar şu an iyi. Sadece mide bulantısı ve kusma oldu. Hepsinde etki göstermemiş. Bünyesi zayıf olan kişilerde etki göstermiş. Doktorlar ile konuştuk. Şu an da herhangi bir sıkıntı yok” dedi.

Yemekten sonra rahatsızlanan Bahar Çayır ise, “Biz de komşuyuz. Komşumuzun asker mevlidine gittik. Ben bir de mide ameliyatlıyım. Yemeği 2-3 kaşık yedim ama zehirlenmişim. Çok şükür şimdi iyiyiz. Yemekte tavuklu pilav ve helva vardı” diye konuştu.

Olayı anlatan bir başka mahalleli Ahmet Hundi, “Aşağı yukarı 50 kişi rahatsızlandı. Mevlidi yapan teyzem, pilavı kendilerinin yaptığını ama tavuğu cuma günü aldıklarını söyledi. Dolaba koyduktan sonra kaynatıp pilavın üstüne koymuşlar. 16.00 sıralarında yediler. Akşam saatlerinde belirtiler başladı. Kusma, ishal gibi belirtiler oldu. Çoğunda fazla bir şey yok ama durumu ağır olanlar da var. Doktorlarımız ilgileniyor. Allah razı olsun” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mersin’de ’Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı’ düzenlendiMersin’de ’Strateji ve Eylem Planı Geliştirme Çalıştayı’ düzenlendi
Sinop'ta "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı iki araçtaki 1'i polis, 3 kişi yaralandıSinop'ta "dur" ihtarına uymayan otomobilin çarptığı iki araçtaki 1'i polis, 3 kişi yaralandı
MİT, PKK/KCK'nın sözde gençlik sorumlusu Silgir'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdiMİT, PKK/KCK'nın sözde gençlik sorumlusu Silgir'i Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi
Anahtar Kelimeler:
Arnavutköy

İstanbul Namaz Vakitleri 4 Mart Pazartesi

İmsak
06:02
Sabah
07:26
Öğle
13:21
İkindi
16:31
Akşam
19:05
Yatsı
20:24

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 4 Mart Pazartesi

Başaran eczanesi
Silivri
Pamuk eczanesi
Kadikoy
Laleli istanbul eczanesi
Fatih
Kağithane sağlik eczanesi
Kagithane
Sahil eczanesi
Kadikoy
Zuhal eczanesi
Esenyurt
Beyaz eczanesi
Bakirkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Günün Fırsatları kapsamında indirime giren ünlü markaların ürünlerini sizin için seçtik

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

"Tek fiyatına iki çift aldım!" Crocs terliklerde indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.